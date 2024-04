Maroc-France: un forum d’affaires CGEM-Medef le 26 avril à Rabat

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France international (Medef International) co-organisent, le 26 avril à Rabat, le Forum économique Maroc-France. Cette initiative, conduite par les organisations patronales marocaine et française, vise à dynamiser le partenariat économique longuement établi entre les deux pays.

L’événement, placé sous le thème «Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales», verra la présence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, de son homologue français Bruno Lemaire, de Chakib Alj, président de la CGEM, et de Patrick Martin, président du Medef. La rencontre d’affaires connaîtra également la participation de plus de 300 chefs d’entreprise marocains et français.

En parallèle, une délégation d’entreprises françaises fera le déplacement à Casablanca, du 24 au 26 avril. Elle sera conduite par Ross McInnes, président du Club de chefs d’entreprise France-Maroc et président du Conseil d’administration de Safran. Objectif: rencontrer des décideurs publics, des opérateurs du secteur privé ainsi que les principaux bailleurs de fonds présents au Maroc.

Les affaires reprennent de plus belle

Depuis la visite au Maroc de Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, les déclarations officielles françaises en faveur d’un renforcement des relations bilatérales avec le Maroc se sont multipliées. Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, avait notamment affirmé que «la dimension économique et commerciale est absolument un élément clé dans cette amitié et ce partenariat si fort entre le Maroc et la France». Il avait également souligné que le momentum des relations entre les deux pays est «très particulier, car nous traversons ensemble une période où nous faisons face à des défis considérables, et nous devons plus que jamais travailler ensemble pour les relever», a-t-il relevé.

La France reste le premier partenaire économique et financier du Maroc. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont nettement progressé (+24% en 2022) sous l’effet de la croissance des exportations françaises de céréales. Principal pourvoyeur de devises du Royaume, la France demeure aussi le premier investisseur étranger (30,8% du stock total d’IDE) et le premier pays d’origine des transferts de la diaspora marocaine et des recettes touristiques, selon la Direction général du Trésor.