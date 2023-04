Emouvantes funérailles à Rabat de Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP

Khalil Hachimi El Idrissi est décédé samedi dans une clinique de Rabat des suites d’une longue maladie, à l’âge de 67 ans. Le défunt était considéré comme l’un des talentueux journalistes marocains qui ont su dynamisé, depuis 2011, l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP) à travers sa restructuration, sa modernisation et sa production variée et professionnelle. Le Maroc vient de perdre l’un de ses grands journalistes qui a agi avec dévouement au service de son roi et de sa patrie, selon des témoignages recueillis sur place par le 360.

Dans un climat de recueillement et de piété, les funérailles se sont déroulées en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid, et du porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas. Dans l’assistance se trouvaient également des membres de la famille du défunt, ses amis ainsi que de nombreux journalistes. On a aussi noté la présence de la sociologue et écrivaine Soumaya Naamane Guessous.

Après avoir accompli la prière du mort à la mosquée de Bab El Alou, le long cortège funèbre s’est dirigé vers le cimetière des Martyrs, où Khalil Hachimi El Idrissi a été inhumé. Des prières ont été dites pour que «l’âme du défunt repose en paix».

Le rituel a voulu qu’à cet endroit, ses proches reçoivent les condoléances attristées de l’assistance. Y ont participé notamment le ministre Mehdi Bensaid, l’ancien directeur de l’information de la MAP Chakib Laâroussi, actuellement chargé de la communication du Cabinet royal, Rachid Tijani, journaliste et bras droit de Khalil Hachimi El Idrissi à la tête de la MAP, les cadres de l’agence, ainsi que le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, Nabil Benabdallah, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et l’ancien ministre PJDiste de la Communication Mustapha El Khalfi.

Lire aussi : Décès de Khalil Hachimi Idrissi, ses amis et confrères lui rendent un ultime hommage

La presse a, à son tour, rendu un dernier hommage au défunt, notamment à travers Mohamed Selhami, directeur de publication de Maroc Hebdo, Abdellah Chankou, patron du Canard Libéré, Abdelhamid Jmahri, directeur d’Al Ittihad El Ichtiraki, et Noureddine Miftah, d’Al Ayam. On a aussi remarqué la présence du président du Conseil national de la presse, Younès Moujahid, de Mustapha Mellouk, spécialiste de l’audiovisuel, et de plusieurs autres membres de partis politiques de la majorité et de l’opposition, à l’exception, a-t-on remarqué, de ceux de l’Istiqlal.