Zagora: concertation élargie autour de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré

Lors de la rencontre de concertation consacrée à la discussion et à l’élaboration de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré.

La préfecture de la province de Zagora a accueilli jeudi une réunion de concertation. Celle-ci était dédiée à l’élaboration et à la discussion des nouveaux programmes de développement territorial intégré.

Présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Alami Ouaddane, cette rencontre a eu lieu en présence des élus, des chefs de services extérieurs, des représentants des instances professionnelles, d’acteurs économiques et des représentants du tissu associatif et coopératif.

Dans une allocution de circonstance, Mohamed Alami Ouaddane a indiqué que cette rencontre intervient conformément aux hautes orientations royales contenues dans le discours du trône du 29 juillet dernier et dans le discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 5ème année législative de la 11ème législature, appelant au lancement d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial favorisant une approche basée sur l’écoute, la communication et l’interaction positive et responsable avec les citoyens.

Selon le gouverneur, cette nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré marque un saut qualitatif dans la gestion locale. Elle repose sur une approche participative visant à garantir la justice spatiale et à mieux valoriser les compétences locales.

M. Alami Ouaddane explique que ce chantier national exige la mobilisation de tous les acteurs locaux pour concrétiser une vision de développement ambitieuse et durable. Dans cette optique, il insiste sur la nécessité d’identifier les dysfonctionnements et contraintes de la province, afin de réaliser des projets qui auront un impact direct sur la vie des citoyens et renforceront ainsi les indicateurs socio-économiques.

La nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, souligne M. Alami Ouaddane, donne la priorité à quatre principaux axes à savoir l’appui à l’emploi, l’amélioration des services de base en particulier la santé et l’éducation, la gestion anticipative et durable des ressources hydriques et l’aménagement territorial intégré.

La rencontre a inclus la présentation d’un exposé détaillant la procédure d’élaboration des programmes de développement territorial intégré. Cette procédure repose sur le diagnostic territorial, l’analyse des données, l’identification des priorités et l’approbation finale, le tout suivant une approche participative, axée sur la concertation et l’écoute.

La rencontre a connu l’ouverture d’un débat constructif avec une large participation des représentants des services extérieurs et d’établissements publics, d’élus, d’acteurs économiques, de jeunes et de représentants du tissu associatif et coopératif qui ont évoqué les principaux défis de développement auxquels la province est confrontée dans divers secteurs vitaux.

Dans des déclarations à la presse, des participants ont souligné l’importance de cette rencontre qui leur a permis d’aborder les contraintes et d’identifier les besoins et les priorités de développement de chaque commune.

Ils ont insisté sur la nécessité d’accélérer l’élaboration d’un programme provincial de développement territorial intégré, à travers la formulation de projets réalistes et efficaces qui tiennent compte des spécificités locales tout en accordant la priorité aux secteurs de la santé, de l’éducation, au renforcement de l’économie sociale et solidaire, à la préservation et à la protection des oasis, à l’amélioration du réseau de la communication et à l’aménagement des routes.