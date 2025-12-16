Azilal: en quatre jours, 19 cas d’asphyxies au monoxyde de carbone signalés

Un kanoun, ou brasero, moyen de chauffage à l'arrivée de l'hiver, qui peut se révéler dangereux s'il est utilisé de façon prolongée dans un espace clos. . DR

Les établissements de santé de la province d’Azilal ont enregistré, entre vendredi et lundi 15 décembre, un total de 19 cas d’asphyxies au monoxyde de carbone, répartis dans plusieurs zones de la province, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 17 décembre, citant la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale. Quatre personnes ont été admises dans la nuit de lundi dernier pour des symptômes liés à ce type d’intoxication, dont deux prises en charge dans les centres de santé de Ouaouli et d’Anregui, et deux autres transférées vers l’hôpital provincial d’Azilal.

D’après les sources du quotidien, l’hôpital provincial a accueilli, sur la période allant du vendredi précédent au lundi 15 décembre 2025, quinze cas supplémentaires. Les personnes concernées proviennent majoritairement du centre d’Azilal, avec dix cas recensés, tandis que les autres ont été signalés à Tamda Noumorsid, Aït Majden, Aït Mohamed et Ouzoud. Les services de santé précisent que l’ensemble des patients a bénéficié d’une prise en charge médicale dans des conditions jugées satisfaisantes et qu’aucun décès n’a été enregistré.

La délégation provinciale explique que ces intoxications sont principalement dues à l’utilisation non sécurisée des appareils de chauffage et de chauffe-eau fonctionnant au gaz, ainsi qu’au recours à des moyens de chauffage traditionnels comme le kanoun. Ces pratiques deviennent particulièrement dangereuses en l’absence d’une ventilation adéquate ou du respect des normes de sécurité, notamment durant la période hivernale où l’usage de ces équipements s’intensifie.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent les citoyens à redoubler de vigilance en respectant scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils de chauffage, en assurant leur entretien régulier et en veillant à bien aérer les espaces clos. Elles recommandent également d’éviter de dormir avec des appareils de chauffage en fonctionnement et d’agir rapidement en cas de suspicion d’asphyxie progressive (maux de tête, évanouissements, somnolence), soit en se rendant à la structure de santé la plus proche, soit en contactant le Centre marocain de lutte contre les intoxications (Numéro vert: 0801000180).