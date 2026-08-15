Société

Sebta et Melilla: les tentatives d’infiltration collective déjouées par les forces de l’ordre

Face aux appels viraux incitant à un franchissement collectif vers Sebta, les autorités marocaines ont déployé un vaste dispositif sécuritaire à Fnideq et sur son littoral. (S.Kadry/Le360)

Grâce à la mobilisation intensive des forces de l’ordre, les tentatives d’infiltration collective à Sebta et à Melilla ont été déjouées ce samedi matin.

Par La Rédaction
Le 15/08/2026 à 11h19

Les opérations menées par les forces publiques aux premières heures de ce samedi 15 août, à Fnideq et dans ses environs, ont permis d’interpeller 111 candidats à la migration irrégulière. Une source sécuritaire précise que 109 d’entre eux sont originaires d’Afrique subsaharienne, les deux autres étant de nationalité marocaine.

Le déploiement intensif des forces publiques a permis d’empêcher toute infiltration collective de migrants irréguliers, aussi bien autour de Sebta que de Melilla. La situation sécuritaire y reste normale et maîtrisée, selon la même source.

Lire aussi : Le dispositif d’alerte renforcé à Fnideq, le retour des migrants de Sebta se poursuit

Les opérations préventives menées par les services de sécurité nationale au cours des derniers jours ont par ailleurs porté leurs fruits sur le volet numérique. La veille informationnelle destinée à repérer les promoteurs d’incitation à la migration irrégulière sur internet a abouti à l’interpellation de 61 personnes soupçonnées d’avoir incité ou fait la promotion de la migration irrégulière sur les réseaux sociaux.

La même source indique que cette veille numérique se poursuivra pour identifier l’ensemble des personnes impliquées dans l’incitation à la migration collective en ligne. Ces opérations se dérouleront en parallèle des interventions de terrain, destinées à empêcher toute infiltration de migrants irréguliers et à interpeller les réseaux organisant la migration irrégulière.

Par La Rédaction
Le 15/08/2026 à 11h19
#Sebta#Melilla#Forces publiques

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