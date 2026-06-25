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Mondial 2026: Royal Air Maroc déploie un programme spécial de vols pour le transport des supporters vers Monterrey

Un avion de RAM.

Royal Air Maroc programme des vols spéciaux entre Casablanca et Monterrey pour permettre aux supporters marocains de rejoindre les Lions de l’Atlas lors de leur match de seizième de finale de la Coupe du monde, prévu le 29 juin 2026. Les billets sont disponibles dès ce jeudi à 18h00.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/06/2026 à 18h00

À la suite de la qualification de l’Équipe nationale de football pour les seizièmes de finale de la plus prestigieuse compétition mondiale de football, Royal Air Maroc (RAM) déploie un nouveau dispositif aérien exceptionnel afin de permettre aux supporters marocains de se rendre à Monterrey (Mexique) pour soutenir les Lions de l’Atlas lors de leur prochaine rencontre, prévue le lundi 29 juin 2026.

«La compagnie nationale programmera six vols spéciaux au départ de Casablanca vers Monterrey entre le samedi et le lundi prochains, ainsi que six vols spéciaux retour entre le mardi et le jeudi suivants. Au total, 12 vols supplémentaires seront opérés, offrant une capacité globale de plus de 3.000 sièges», indique un communiqué de RAM.

Cette opération constitue une première pour Royal Air Maroc, qui desservira pour la première fois Monterrey ainsi que le Mexique, fait savoir la même source. Ces vols seront opérés en liaison directe entre Casablanca et Monterrey par des avions gros-porteurs de dernière génération, garantissant aux passagers les meilleures conditions de sécurité et de confort. La durée du vol est estimée à 11 heures par sens.

Afin de permettre au plus grand nombre de supporters d’effectuer ce déplacement, Royal Air Maroc propose un tarif unique de 10.000 dirhams pour un billet aller-retour en classe économique, non modifiable et non remboursable.

Cité dans le communiqué, le Président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, a déclaré: «En tant que transporteur officiel de l’équipe nationale de football, Royal Air Maroc adresse ses plus vives félicitations aux Lions de l’Atlas pour cette remarquable qualification. Fidèle à son engagement aux côtés du football national, la compagnie s’est immédiatement mobilisée afin de mettre en place, dans des délais particulièrement courts, un dispositif exceptionnel répondant aux attentes des supporters marocains souhaitant accompagner leur équipe au Mexique, à l’instar de ce qui a été réalisé lors des trois rencontres du premier tour».

Pour entrer sur le territoire mexicain, les passagers doivent être titulaires d’un visa mexicain en cours de validité. À défaut, les détenteurs d’un visa valide délivré par les États-Unis d’Amérique, le Canada, le Royaume-Uni ou un État membre de l’espace Schengen sont également autorisés à entrer au Mexique.

Les billets ont été mis en vente à partir de 18h00, ce jeudi 25 juin 2026, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié, conclut le communiqué

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/06/2026 à 18h00
#RAM#Mondial#Vols#mondial 2026

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