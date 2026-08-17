Face au choc climatique, le Maroc à l’épreuve d’une vulnérabilité systémique

Au cœur des mutations géophysiques du XXIe siècle, le Maroc fait face à une transformation silencieuse mais profonde de son paysage socio-économique, sous la pression grandissante d’un climat de plus en plus erratique. Longtemps considérée comme une éventualité lointaine, la vulnérabilité environnementale s’impose désormais comme une réalité immédiate, touchant les fondements mêmes des structures productives nationales.

Au premier rang de cette tourmente, la gestion des ressources hydriques constitue le baromètre le plus alarmant de cette crise structurelle. «Les cycles de sécheresses prolongées, autrefois espacés dans le temps, se succèdent à un rythme sans précédent, provoquant une baisse vertigineuse des réserves d’eau douce et un amenuisement critique des retenues de barrages», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 18 août.

Ce phénomène d’assèchement est accentué par une dégradation progressive des infrastructures: l’envasement continu des cuvettes retient chaque année plusieurs dizaines de millions de mètres cubes de capacité de stockage, amputant d’autant le potentiel d’irrigation et d’approvisionnement du pays, tandis que la recharge des nappes phréatiques chute à des niveaux historiques.

Cette raréfaction chronique de la ressource en eau s’accompagne d’une violence paradoxale, marquée par la récurrence d’épisodes pluviométriques extrêmes. Les inondations soudaines, désormais inscrites parmi les périls majeurs pour le territoire, perturbent brutalement le tissu urbain et économique. Dans des métropoles névralgiques telles que Tanger, Casablanca ou Agadir, la montée subite des eaux a paralysé à plusieurs reprises le commerce, les services et la production industrielle, illustrant la fragilité des installations face aux colères du climat. Conscientes de l’urgence opérationnelle, les autorités nationales ont engagé une stratégie ambitieuse à travers un programme national de gestion des inondations.

«Doté d’une enveloppe de 5,7 milliards de dirhams à l’horizon 2050, ce plan vise à restructurer le drainage urbain, sécuriser les zones vulnérables et renforcer la résilience des agglomérations majeures», souligne L’Economiste.

L’impact économique de ce déséquilibre environnemental se répercute avec une acuité particulière sur l’appareil agricole, socle historique de la stabilité sociale marocaine, contribuant à hauteur de 14% au produit intérieur brut national. L’épisode de sécheresse historique survenu en 2022, qualifié de plus sévère en quatre décennies, a mis en lumière la dépendance étroite entre pluviométrie et prospérité économique. Les récoltes se sont effondrées, enregistrant des pertes annuelles allant jusqu’à 500 000 tonnes de fruits dans des bassins agricoles cruciaux tels que le Gharb, le Haouz ou le Saïss. La réduction drastique des superficies cultivées, couplée à l’épuisement accéléré des réserves souterraines et à l’explosion des coûts énergétiques liés au pompage mécanique, a plongé l’agriculture familiale dans une précarité sans précédent.

Ce stress hydrique et économique nourrit en profondeur les dynamiques de dépopulation rurale. L’exode vers les périphéries urbaines s’accélère, transformant la structure sociologique du monde paysan. Dans ce contexte de crise, l’impact social s’avère profondément inégalitaire, frappant de plein fouet la population féminine rurale. Alors qu’elles constituent 40% de la force de travail agricole, les femmes ne détiennent que 5% des propriétés foncières, les confinant à une grande vulnérabilité financière. Face à l’amenuisement des récoltes, nombre d’entre elles parcourent quotidiennement des distances considérables, dépassant parfois 190 kilomètres, en quête de revenus de subsistance. «Pour pallier cette détresse économique, une migration circulaire saisonnière s’est structurée vers les exploitations agricoles du sud de l’Espagne, notamment dans le secteur de la cueillette des fruits rouges, devenue un recours financier vital pour maintenir la viabilité des ménages restés au pays», écrit L’Economiste.

Parallèlement, les espaces naturels et le littoral subissent une érosion constante de leur potentiel biologique et économique. Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la dégradation des habitats marins et la survenue de canicules océaniques provoquent une mortalité massive au sein de plusieurs espèces côtières, telles que les palourdes et les moules, ruinant les investissements des petites unités d’exploitation.

Sur terre, le patrimoine forestier paie un tribut tout aussi lourd. Si plus de 178 000 hectares de forêts ont été consumés par les flammes entre 1960 et 2019 à la suite de 17 711 incendies répertoriés, le rythme des destructions s’est accéléré ces dernières années, avec plus de 10 000 hectares supplémentaires ravagés entre 2021 et 2023. À cette vulnérabilité aux incendies s’ajoute une érosion sévère: près de la moitié des bassins versants présente un risque érosif élevé, décapant les sols fertiles et accélérant irrémédiablement le comblement des barrages en aval.

Les zones écologiques les plus délicates de l’écosystème marocain se trouvent aujourd’hui au bord de la rupture. Les bandes littorales subissent le recul des côtes sous l’action des vagues et de la montée marine, un phénomène dont le coût économique global est évalué à 434 millions de dollars, soit environ 4,34 milliards de dirhams. Dans les régions arides, le dépérissement des oasis menace un mode de vie millénaire, concrétisé par la perte de 4 000 à 4 500 palmiers pour la seule année 2021.

De même, la raréfaction de l’eau en milieu montagnard hypothèque la sécurité alimentaire des populations locales. Cet affaiblissement généralisé touche également le domaine de la santé publique, où près de 1 690 décès ont déjà été attribués aux conséquences directes et indirectes des événements météorologiques extrêmes.

Enfin, les infrastructures de transport et l’habitat subissent des dégradations continues (plus de 4 000 bâtiments ayant été endommagés ou détruits par les crues et les feux au cours des deux dernières décennies), menaçant la continuité des axes logistiques, l’approvisionnement des zones enclavées et la stabilité globale du cadre de vie national.