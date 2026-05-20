La France réitère que le «présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans la souveraineté du Maroc» et décline les mesures précises en application de cette décision

De g à d: le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangère, M. Jean-Noël Barrot et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le 20 mai 2026 à Rabat.

Cette position a été exprimée, mercredi à Rabat, par le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangère, M. Jean-Noël Barrot, dans une déclaration à la presse, à l’issue de sa rencontre avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Soulignant que la question du Sahara est stratégique pour la France et pour la région, M. Barrot a rappelé que conformément à la position exprimée par le président de la République française, Emmanuel Macron, dans sa lettre adressée à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le 30 juillet 2024, «le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Le ministre français a, dans ce cadre, affirmé «le soutien de la France au plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base d’une solution politique juste, durable et négociée».

Et d’ajouter que «le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 2797 s’est inscrit dans cette logique» et que la France «salue cette dynamique positive ainsi que la reprise de discussion directe entre toutes les parties prenantes sur la base du plan d’autonomie».

Concernant les mesures prises par la France en application de cette position, M. Barrot a indiqué que son pays a désormais «accru sa présence consulaire» et ses «activités culturelles, avec l’ouverture d’un centre de dépôt des demandes de visas, la création d’une Alliance française à Laâyoune» et l’inauguration d’une nouvelle école.

Au niveau économique, il a relevé que les entreprises françaises investissent au Sahara et que «l’Agence française de développement et les opérateurs les accompagnent» dans ce cadre.