Politique

Sahara: le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine et compte agir conformément à cette position

Drapeaux du Maroc et du Japon.

Le Japon s’est félicité, vendredi, de l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies qui affirmé qu’«une véritable autonomie, sous souveraineté marocaine, pourrait être une solution des plus réalisables», soulignant qu’il compte agir conformément à cette position aux niveaux diplomatique et économique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/05/2026 à 10h15

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue japonais, Motegi Toshimitsu, lors d’une visio-conférence tenue, ce jour, à l’occasion de la commémoration du 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Japon.

Le Japon a aussi «exprimé son appui aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel en vue de faciliter et conduire les négociations, en se basant sur le plan marocain d’autonomie, pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable au différend».

Le Japon a appelé «les parties à participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan marocain d’autonomie, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable et a considéré qu’une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables», poursuit le Communiqué conjoint.

Lire aussi : Sahara: la Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

Enfin, et pour concrétiser dans les faits cette nouvelle position, Motegi Toshimitsu a indiqué, à cette occasion, que «le Japon est prêt à agir y compris aux niveaux diplomatique et économique, en tenant compte de sa position et de l’évolution actuelle de la situation».

L’affirmation par le Japon de la centralité de l’autonomie sous souveraineté marocaine est une nouvelle consécration des efforts et réalisations du Royaume pour mettre fin au différend artificiel autour de ses provinces du Sud.

En adoptant cette position avancée, Tokyo rejoint les autres puissances internationales ainsi que l’écrasante majorité de la communauté internationale, qui soutiennent l’initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme l’unique solution à ce différend régional, et ont choisi d’agir en conséquence sur les plans diplomatique, politique et économique, entre autres.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/05/2026 à 10h15
#Sahara#Japon#Conseil de sécurité de l'ONU

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