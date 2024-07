Trottinettes: les conditions draconiennes du ministère des Transports

Selon le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, deux projets de décret sont en cours d’approbation, l’un modifiant et complétant le décret relatif aux véhicules et le second portant sur les règles de la circulation routière, rapporte Al Akhbar du week-end (13 et 14 juillet).

Intervenant le 9 juillet devant la commission des infrastructures à la chambre des représentants, le ministre a indiqué que les amendements apportés à ces deux projets visent à définir les notions d’engin de déplacement personnel motorisé et de vélo à pédalage assisté.

Ces dispositions visent également à définir les conditions et les spécificités techniques de ces engins ainsi que les règles de leur circulation conformément aux exigences de la sécurité routière et de la sûreté des usagers de la voie publique.

Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de son département, un cadre organique a été élaboré avec l’apparition de nouveaux moyens de transport sur la voie publique, notamment les engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes). Ce cadre comporte les conditions de la conduite des trottinettes sur la route comme la limitation de leur vitesse maximale.

Il est question, souligne Al Akhbar, de redynamiser l’action des commissions régionales de la sécurité routière ainsi que le projet de la bicyclette et du bus de sécurité afin d’augmenter l’attrait du transport public et d’améliorer la qualité et la sécurité routière. Dans ce contexte, les autorités locales chargées de réguler la circulation ont pris des mesures sévères envers les utilisateurs des trottinettes après leur prolifération sur les artères des grandes villes.

Des sources indiquent que les services concernés ont appliqué la procédure de saisie des trottinettes dont les contrevenants ne portaient pas de casque ou qui dépassaient la vitesse limite de 40km/h. Certains engins ont été modifiés pour atteindre 70 km/h.