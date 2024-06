Code de la route: nouvelle règlementation pour les triporteurs et les trottinettes électriques

Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a transmis au Secrétariat général du gouvernement (SGG) un projet de décret relatif à l’application des dispositions de la loi 52.05 portant code de la route concernant certains véhicules.

Ce projet concerne des modifications visant à imposer de nouvelles mesures aux conducteurs de triporteurs et de trottinettes électriques, rapporte Al Akhbar du week-end (8 et 9 juin). Cette modification vise à s’adapter à l’apparition de nouveaux moyens de transport et à utiliser les systèmes d’assistance pour garantir une conduite sécurisée. Le projet vise également à simplifier les procédures administratives en vigueur au niveau des services de l’Agence nationale de la sécurité routière (Narsa).

Il s’agit de définir la notion «d’engin de déplacement personnel motorisé» et celle du «vélo à pédalage assisté». Le premier est décrit comme un vélo motorisé et sans siège conçu et fabriqué pour transporter une seule personne sans être équipé pour le transport des marchandises. Cet engin doit être équipé d’un moteur non thermique capable de développer une vitesse supérieure à 6 km/h et inferieure à 25 km/h.

Le vélo à pédalage assisté est un engin qui dispose de deux roues au moins et qui est équipé d’un moteur électrique dont la capacité ne doit pas dépasser les 250 watts. Le courant électrique est interrompu quand le conducteur arrête de pédaler et diminue progressivement jusqu’à ce qu’il soit interrompu avant que le véhicule n’atteigne la vitesse de 25 km/h.

Le projet de décret exige des propriétaires qu’ils équipent chaque triporteur, vélo à quatre roues, vélo à pédalage assisté et engin de déplacement personnel motorisé, de feux de position qui émettent dans la nuit ou quand la visibilité est réduite, d’un phare de couleur blanche qui n’aveugle pas les conducteurs et d’un feu arrière.

Le décret comporte d’autres modifications concernant le poids et les dimensions des véhicules autorisés par une décision de l’autorité gouvernementale chargée du transport. Les conditions et les caractéristiques techniques de ces engins doivent être également fixées.