Le ministère du Transport met de l’ordre dans le chaos des trottinettes électriques

«Deux projets de décret modifiant et complétant les décrets n°2.10.421 relatif aux véhicules et n°2.10.420 portant sur les règles de la circulation routière ont été élaborés et sont en cours d’approbation, en interaction avec l’émergence de nouveaux moyens de transport sur la voie publique».

C’est ce qu’a indiqué le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, lors d’une récente réunion de la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la chambre des représentants, rapporte le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique. Entendez les trottinettes électriques et les vélos à assistance pédalée.

«Ces projets de décret définissent précisément les notions de véhicule de mobilité personnelle motorisé et de vélo avec assistance pédalée. Ils précisent également les conditions et caractéristiques techniques de ces engins, ainsi que les règles de circulation qui leur seront appliquées, conformément aux exigences de la sécurité routière et à la protection des usagers», lit-on.

Les nouveaux décrets incluent des limitations de vitesse, des exigences de sécurité comme le port du casque, et des normes techniques pour prévenir les modifications dangereuses. Le ministère prévoit également de redynamiser l’action des commissions régionales de la sécurité routière et de promouvoir des initiatives telles que le projet de la bicyclette et du bus de sécurité pour sensibiliser le public aux règles de sécurité et encourager l’utilisation responsable des trottinettes électriques.

«Les autorités locales ont déjà commencé à appliquer des mesures strictes contre les utilisateurs de trottinettes électriques modifiées. Les services concernés procèdent à la saisie des trottinettes ne respectant pas les normes de sécurité, notamment celles dépassant la vitesse limite de 40 km/h ou dont les utilisateurs ne portent pas de casque», lit-on encore.

L’objectif principal de ces mesures est d’assurer la sécurité des usagers de la route et des piétons. En limitant la vitesse des trottinettes électriques et en imposant des règles strictes, les autorités espèrent réduire le nombre d’accidents et de blessures.

La réglementation des trottinettes électriques s’inscrit dans une vision plus large de promotion de la mobilité durable au Maroc. Plusieurs mesures et procédures ont été adoptées pour améliorer les conditions de sécurité sur les routes marocaines.