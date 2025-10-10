Mobilité urbaine: une première formule d’assurance pour les trottinettes électriques

Les utilisateurs de trottinettes électriques au Maroc peuvent désormais s’assurer contre les risques liés à leur usage.

C’est AtlantaSanad, la compagnie d’assurance du groupe Holmarcom, qui ouvre le bal. Elle vient d’annoncer le lancement de la première offre d’assurance spécifiquement destinée aux conducteurs de trottinettes électriques.

Cette couverture prend en charge les dommages matériels et corporels causés à autrui et propose, en complément, une protection du conducteur incluant les frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, ainsi que le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente totale ou partielle à la suite d’un accident, précise la compagnie dans un communiqué.

Destinée aux utilisateurs de trottinettes ou de draisiennes électriques ne dépassant pas 25 km/h, l’offre se décline en plusieurs formules, allant de la Responsabilité Civile de base à des options plus complètes intégrant la garantie Défense et Recours ainsi que la Protection du Conducteur, ajoute la même source.

En juin dernier, le gouvernement a donné son feu vert à un projet de décret visant à réglementer l’usage des trottinettes et des vélos électriques sur la voie publique. Présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le texte s’inscrit dans une dynamique d’adaptation face à l’émergence de nouveaux modes de déplacement urbain.

Contrairement à d’autres pays où l’assurance couvrant les risques liés aux trottinettes électriques est obligatoire, elle reste encore facultative au Maroc.

Le décret introduit notamment deux définitions: «Engin de déplacement personnel motorisé» et «Vélo à pédalage sans assistance». Il fixe également les conditions et caractéristiques techniques requises pour ces engins, et impose l’équipement de chaque véhicule, selon sa catégorie, de systèmes avancés d’aide à la conduite afin d’assurer une sécurité accrue pour les utilisateurs.