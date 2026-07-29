Législatives: le parti du Livre investit sept femmes têtes de liste

Le PPS couvre désormais plus de 90% des circonscriptions électorales locales, à l’issue d’un processus d’investiture mené «dans le respect des règles démocratiques», sur la base des propositions des conseils provinciaux et des décisions finales du Comité central, a précisé Jamal Karimi Benchekroun, membre du Bureau politique du parti.

«Nous avons fait le choix de retenir les meilleurs profils et les compétences les plus intègres à tous les niveaux», a-t-il affirmé, soulignant que le parti se prépare «avec sérieux et détermination» à l’échéance électorale du 23 septembre.

Le responsable du parti du Livre (symbole du PPS) a indiqué que la formation a privilégié des candidats issus de différents horizons professionnels, avec l’ambition de contribuer au renouvellement de la classe politique et de renforcer la vie démocratique.

Dans le cadre de cette stratégie d’investiture, le PPS a désigné sept femmes têtes de liste dans des circonscriptions locales. Cheffes d’entreprise, cadres et professionnelles issues de divers secteurs d’activité, ces candidates illustrent, selon Jamal Karimi Benchekroun, la volonté du parti de promouvoir une représentation accrue des femmes dans les institutions élues.

S’agissant des élections régionales, le PPS a également opté pour des candidatures féminines dans neuf régions. Les investitures concernant les trois autres régions seront arrêtées ultérieurement. «Les circonscriptions régionales constituent aujourd’hui un second levier essentiel pour renforcer la participation politique des femmes», a souligné le dirigeant du PPS.

Le parti entend également favoriser le renouvellement générationnel. Au moins six candidats âgés de moins de 35 ans conduiront les listes du PPS lors des prochaines élections législatives. «Notre pays a aujourd’hui besoin d’un engagement fort des jeunes, femmes et hommes, dans l’action politique», a insisté Jamal Karimi Benchekroun.

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Le membre du Bureau politique a, par ailleurs, appelé les citoyens à participer massivement au scrutin. Selon lui, l’abstention électorale «profite avant tout aux réseaux clientélistes et aux pratiques de corruption, qui peuvent l’emporter avec un faible nombre de voix sans apporter de véritable changement».

Enfin, le PPS a annoncé que son programme électoral sera dévoilé à la fin du mois d’août. Celui-ci s’articulera autour de plusieurs priorités, notamment la réduction des disparités sociales, la lutte contre les inégalités et la réforme en profondeur de plusieurs secteurs stratégiques.