Législatives 2026: fermes instructions de Laftit pour garantir le bon déroulement du scrutin

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a donné, ce mardi, ses instructions pour que les élections législatives du mercredi 23 septembre 2026 se déroulent dans de bonnes conditions de transparence et d’équité, a-t-on indiqué de source autorisée.

Ces directives ont été transmises aux walis de régions et aux gouverneurs de préfectures, a affirmé Abdelouafi Laftit lors d’une réunion avec les leaders des partis politiques représentés au Parlement.

Tenue au siège du ministère de l’Intérieur, cette réunion s’inscrit dans le cadre des consultations périodiques autour des élections législatives de 2026. Elle a regroupé notamment les responsables du RNI, Mohamed Chouki et Rachid Talbi Alami, de l’Istiqlal, Nizar Baraka, ainsi que du PAM, représenté par Fatima-Zahra El Mansouri et Mehdi Bensaïd.

Ont également pris part à cette rencontre les chefs de partis de l’opposition, dont Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP, Nabil Benabdellah, secrétaire général du PPS, et Mohamed Ouzzine, secrétaire général du MP. Le PJD était représenté, quant à lui, par Abdellah Bouanou, Driss Azami Idrissi et Jamaâ Mouatassim.

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Lors de cette rencontre, le ministre de l’Intérieur a assuré les chefs des partis politiques que les élections législatives se dérouleront dans de «bonnes conditions qui assurent la transparence et l’équité entre les formations politiques et leurs candidats», a-t-on indiqué de même source.

Abdelouafi Laftit a en outre appelé les partis politiques à s’en tenir fermement aux dispositions légales qui encadrent ces élections, soulignant que les lois devront être respectées par tous les acteurs engagés dans le processus électoral.

Le ministre a également rappelé l’intransigeance et la fermeté des autorités quant au respect total de ces règles, a ajouté la même source. Le message adressé aux partis est clair: la compétition électorale devra se dérouler dans le cadre fixé par la loi, avec les mêmes exigences pour l’ensemble des formations politiques et de leurs candidats.

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Cette réunion intervient à quelques mois du scrutin législatif, dans un contexte marqué par la préparation des formations politiques à la campagne électorale et par la volonté des autorités de garantir un climat électoral apaisé, encadré et conforme aux règles en vigueur.

À travers ces instructions, le ministère de l’Intérieur entend poser dès à présent le cadre du scrutin législatif de 2026: transparence, équité et respect strict de la loi. Aux partis politiques revient désormais la responsabilité de s’inscrire dans cette discipline électorale, avant une échéance appelée à ouvrir une nouvelle séquence politique.