Le fisc à l’ère de l’algorithme: quand la donnée remplace le vérificateur

La Direction générale des impôts (DGI) a franchi un cap historique en publiant son rapport d’activité pour l’exercice 2025. Les chiffres révèlent une transformation radicale: l’administration fiscale marocaine a définitivement basculé dans l’ère de l’intelligence artificielle et du pilotage par la donnée. Pour les acteurs économiques, le message est sans équivoque, puisque la conformité fiscale s’apparente désormais à une équation mathématique qu’il convient de résoudre en continu, relaie le quotidien Les Inspirations Éco.

Cette mutation technologique se traduit par une baisse de 7% des vérifications sur place, qui s’établissent à 7.133 interventions en 2025. Pourtant, loin de marquer un relâchement, ce recul s’accompagne d’une rentabilité spectaculaire, les droits recouvrés grimpant de 11% pour atteindre 10,67 milliards de dirhams. En abandonnant la logique de volume au profit d’un ciblage chirurgical, le fisc optimise ses ressources grâce au croisement systématique de ses données et de la facturation électronique.

Parallèlement, la pression s’est déplacée hors du terrain. Les contrôles sur pièces ont connu une progression vertigineuse de 35%, atteignant 82.017 dossiers. Cette méthode silencieuse et invisible permet de traiter le risque de masse à distance. Elle cible en majorité, à hauteur de 51%, les personnes physiques professionnelles et les particuliers. À l’inverse, les contrôles physiques sur place se concentrent désormais à 90% sur les personnes morales, contre 54% auparavant, délaissant presque totalement les entrepreneurs individuels et les professions libérales sur le terrain, lit-on dans Les Inspirations Éco.

L’arme maîtresse de cette administration dématérialisée réside dans la généralisation du Fichier des écritures comptables (FEC), désormais pleinement opérationnel. En un clic, le vérificateur peut aspirer l’intégralité d’une comptabilité pour y exécuter des scripts de détection d’anomalies. Cette automatisation transforme toute approximation comptable passée en un risque de redressement immédiat pour les entreprises. Cette efficacité repose sur un modèle intégré de gestion des risques qui évalue les entreprises selon leur comportement en matière d’immatriculation, de déclaration et de paiement. Le fisc ne cherche plus seulement à récupérer l’impôt dû, mais à sanctionner l’écart de conformité. Cette rigueur est entretenue en interne par l’extension de contrats de performance jusqu’aux brigades locales.

En 2025, ces objectifs ont permis de générer 20,9 milliards de dirhams de recettes additionnelles, en hausse de 18%, lit-on encore dans Les Inspirations Éco. Cette pression accrue s’illustre également dans le contrôle des profits fonciers et des droits d’enregistrement, dont les recettes ont bondi de 28% pour s’établir à 3,72 milliards de dirhams. Grâce au croisement des données cadastrales et des déclarations de cession, les sous-évaluations immobilières sont aujourd’hui systématiquement détectées par data mining. La stratégie globale de la DGI articule ainsi le contrôle sur pièces, véritable filet de sécurité pour les risques mineurs, et la vérification sur place, réservée aux dossiers à fort enjeu. De plus, les vérifications ponctuelles sur place ont bondi de 71%, représentant plus du tiers des interventions physiques et illustrant la volonté d’agir vite et de façon ciblée.

Toutefois, cette sévérité s’accompagne d’une redistribution politique des cartes. L’intégralité des 20,9 milliards de dirhams récupérés grâce aux contrôles est réinjectée dans le remboursement de la TVA, qui progresse de 13,8% pour atteindre 25 milliards de dirhams. Ce mécanisme finance directement la trésorerie des entreprises vertueuses grâce aux pénalités des fraudeurs, instaurant un système à deux vitesses où le remboursement rapide devient le privilège exclusif des structures irréprochables, écrit Les Inspirations Éco.

Face à cette machine de guerre, les délais de contestation se resserrent, l’administration traitant désormais 76% des litiges en moins de trente jours. Les demandes d’avis pour sécurité juridique augmentent quant à elles de 45%, témoignant de la complexité des débats techniques induits par ces nouvelles méthodes. Pour les entreprises, la donne change radicalement. Produire une comptabilité à même d’être auditée via une application dédiée, et certifiée conforme, est devenu indispensable. Pour les professionnels du droit et du chiffre, l’enjeu n’est plus de négocier, mais de documenter rigoureusement la conformité en amont. Les futurs litiges fiscaux ne porteront plus sur de grossières erreurs humaines, mais sur la contestation d’algorithmes et de croisements de données. Reconnue par les instances internationales comme le FMI, la DGI a fait de la donnée le pilier central de sa relation avec les contribuables, redéfinissant durablement le climat des affaires.