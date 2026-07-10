Fiscalité du transport: la DGI clarifie les incitations fiscales pour soutenir le secteur

La fiscalité constitue l’un des principaux déterminants de la compétitivité des entreprises de transport. C’est dans cette logique que la Direction générale des impôts (DGI) a publié, vendredi 10 juillet, l’édition 2026 de son guide consacré aux exonérations, réductions et régimes particuliers applicables au secteur. Le document rassemble dans un support unique les principales dispositions prévues par le Code général des impôts et les textes régissant la fiscalité locale, afin d’offrir aux opérateurs une lecture simplifiée des mécanismes fiscaux existants.

Selon le guide de la DGI, sept prélèvements concentrent l’essentiel des dispositifs d’allégement accordés aux entreprises et aux exploitants du transport. Il s’agit de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de timbre, de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV), de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique ainsi que de la taxe professionnelle.

Le DGI précise les conditions d’application des exonérations, des taux réduits et des régimes particuliers prévus par la législation.

Cette publication intervient alors que les investissements engagés dans les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires visent désormais moins l’extension des réseaux que l’amélioration de leur efficacité économique et de leur capacité à soutenir l’industrialisation.

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D’après le guide, le législateur a prévu «une série d’incitations fiscales attractives» destinées à encourager les investissements dans un secteur considéré comme stratégique. La DGI souligne que ces avantages prennent plusieurs formes, allant des exonérations temporaires aux taux réduits, en passant par des règles particulières d’assiette ou de recouvrement selon la nature des opérations et des investissements réalisés.

Cette approche traduit une évolution des politiques fiscales. Les incitations ne poursuivent plus uniquement un objectif de réduction de la pression fiscale; elles cherchent également à orienter les décisions d’investissement vers des activités présentant un intérêt économique plus large. Le renouvellement des véhicules, l’acquisition d’équipements productifs ou encore le développement des capacités logistiques figurent parmi les investissements susceptibles de bénéficier de ces mécanismes lorsque les conditions légales sont réunies.

Une telle orientation répond aux défis auxquels demeure confronté le transport national. Malgré les progrès réalisés en matière d’infrastructures, le coût logistique représente encore un facteur déterminant de compétitivité pour les entreprises marocaines, en particulier les PME industrielles et exportatrices. Les travaux de la Banque mondiale et de Bank Al-Maghrib soulignent régulièrement que l’amélioration de la performance logistique constitue un levier essentiel pour renforcer la productivité et réduire les coûts supportés par les opérateurs économiques.

Au-delà du contenu des avantages fiscaux eux-mêmes, le guide poursuit un objectif de simplification réglementaire. Le document rassemble des dispositions auparavant dispersées dans plusieurs textes, offrant ainsi une lecture consolidée des règles applicables selon la nature de l’activité exercée.

Selon la DGI, cette présentation permet aux contribuables d’identifier plus facilement les dispositifs correspondant à leur situation, qu’il s’agisse des investissements, de l’exploitation courante ou de la détention de véhicules. Une meilleure lisibilité de la réglementation contribue à réduire les coûts de conformité administrative, souvent particulièrement élevés pour les petites et moyennes entreprises disposant de ressources limitées en matière de conseil fiscal.

Cette démarche s’inscrit dans le mouvement plus large de modernisation de l’administration fiscale marocaine. Ces dernières années, la DGI a accéléré la digitalisation de ses procédures, le développement des services en ligne et la publication de guides pratiques destinés à améliorer la sécurité juridique des contribuables et à favoriser une application plus homogène des dispositions fiscales.

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La portée économique de ces mesures dépasse le seul secteur du transport. La compétitivité logistique constitue aujourd’hui un facteur déterminant de l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs internationaux. Les stratégies industrielles développées dans l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire ou encore les énergies renouvelables reposent toutes sur la capacité du pays à assurer des flux rapides, fiables et compétitifs.

Les investissements engagés autour du port Tanger Med, de l’extension de la ligne à grande vitesse, de la modernisation du réseau ferroviaire de l’ONCF et du développement des plateformes logistiques témoignent de cette priorité nationale. Selon les données officielles de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), la stratégie nationale vise précisément à améliorer l’efficacité des chaînes logistiques afin de réduire progressivement leur coût dans l’économie marocaine.

Le rapport précise néanmoins que ce guide conserve une vocation exclusivement informative. La DGI rappelle expressément qu’il «ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur», lesquels demeurent la seule référence juridique permettant d’apprécier l’éligibilité effective à un régime fiscal particulier.