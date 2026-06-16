Fiscalité: la réforme peut-elle réduire l’avantage concurrentiel de l’informel?

La réforme fiscale met le secteur informel en ligne de mire.

Peu de sujets suscitent autant de consensus parmi les dirigeants de PME que celui de la concurrence exercée par les acteurs opérant en marge du système fiscal. Depuis plusieurs années, les entreprises respectant leurs obligations en matière d’impôt, de TVA, de cotisations sociales et de déclarations administratives dénoncent un déséquilibre structurel qui pénalise leur compétitivité.

Le mécanisme est connu. Une entreprise qui supporte l’ensemble des charges fiscales et sociales affiche mécaniquement des coûts plus élevés qu’un concurrent qui échappe partiellement à ces obligations. Cet écart se répercute directement sur les prix, les marges et les capacités d’investissement. Pour de nombreux chefs d’entreprise voire experts, l’enjeu dépasse donc la seule question fiscale et touche aux règles mêmes de la concurrence.

Les mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet s’inscrivent précisément dans cette logique de réduction des zones grises de l’économie. L’administration fiscale cherche désormais moins à augmenter les taux d’imposition qu’à améliorer la visibilité sur les flux financiers et les revenus effectivement générés.

Pour Mohamadi El Yacoubi, président du cabinet Marrakech Consulting Group, la philosophie de la réforme est clairement identifiée.

«Cette réforme fiscale poursuit un objectif clair: élargir l’assiette fiscale, renforcer la traçabilité des flux financiers et réduire les zones d’informalité. L’extension de la retenue à la source constitue un levier puissant pour sécuriser le recouvrement de l’impôt et limiter les risques de sous-déclaration», explique-t-il.

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L’enjeu économique est important, car une grande partie de l’avantage concurrentiel de l’informel repose sur la difficulté pour l’administration de suivre certains flux financiers. En renforçant les mécanismes de retenue à la source et en multipliant les points de contrôle, le législateur cherche à rendre plus difficile la dissimulation de revenus ou de transactions.

Mohamadi El Yacoubi estime ainsi que «la réforme peut accélérer la formalisation de l’économie en rendant les transactions plus transparentes et les revenus plus facilement traçables».

Une concurrence potentiellement plus équilibrée

L’un des effets les plus attendus concerne le rééquilibrage concurrentiel entre entreprises.

Pour les PME respectant déjà leurs obligations fiscales, l’intérêt de la réforme réside moins dans la création d’un avantage nouveau que dans la réduction d’un handicap existant. Si les acteurs insuffisamment déclarés voient leurs marges de manœuvre se réduire, les écarts de coûts pourraient progressivement se resserrer.

«Les entreprises structurées pourraient bénéficier à moyen terme d’une concurrence plus loyale si l’écart se réduit avec les acteurs insuffisamment déclarés», souligne Mohamadi El Yacoubi.

Cette logique est particulièrement importante dans certains secteurs où la présence de l’informel demeure élevée. Le bâtiment, certains services, le commerce de proximité ou encore certaines activités libérales figurent parmi les segments où la concurrence entre opérateurs déclarés et non déclarés est la plus visible.

Les professions libérales apparaissent d’ailleurs parmi les premières concernées par le renforcement des mécanismes de retenue à la source. Selon El Yacoubi, cette évolution devrait «réduire les marges de sous-déclaration tout en accélérant la professionnalisation des pratiques comptables».

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L’application des nouvelles obligations implique une adaptation des systèmes d’information, des procédures internes et des mécanismes déclaratifs. Ces ajustements représentent un coût immédiat pour les PME, souvent moins équipées que les grands groupes pour absorber de nouvelles contraintes administratives.

«Si les nouvelles obligations sont jugées trop complexes ou coûteuses, notamment pour les PME et les TPE, elles risquent d’alourdir les charges administratives et de freiner l’activité», prévient Mohamadi El Yacoubi.

Cette interrogation est au cœur du débat actuel. Une réforme destinée à lutter contre l’informalité pourrait produire un effet inverse si la charge de conformité augmente plus rapidement que les gains attendus en matière de concurrence.

La question est d’autant plus sensible que les PME marocaines évoluent déjà dans un environnement marqué par la hausse des coûts de financement, les tensions sur certaines chaînes d’approvisionnement et l’intensification de la concurrence.

Le paradoxe du droit commun

Une autre limite est régulièrement évoquée par les observateurs du climat des affaires: toutes les entreprises ne sont pas exposées de la même manière aux nouvelles dispositions.

Une partie des grands investisseurs étrangers opère dans des dispositifs bénéficiant de régimes spécifiques ou d’écosystèmes contractuels négociés avec l’État. Les entreprises installées sous statut Casablanca Finance City ou dans certaines zones d’accélération industrielle disposent souvent d’un cadre fiscal et administratif distinct du droit commun.

Cette réalité crée-t-elle un paradoxe? Dans tous les cas, les mesures du 1er juillet toucheront principalement les entreprises marocaines opérant dans le régime ordinaire ainsi que les investisseurs étrangers de taille intermédiaire qui ne bénéficient pas de dispositifs dérogatoires.

Le risque est donc de concentrer l’effort d’adaptation sur le cœur du tissu productif national, composé essentiellement de PME et d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), sans affecter de manière significative les grands groupes déjà insérés dans des cadres spécifiques.

Cependant, l’expérience internationale montre que la réduction de l’informalité ne repose jamais exclusivement sur le contrôle fiscal.

Mohamadi El Yacoubi rappelle que «la fiscalité ne peut à elle seule résoudre le phénomène». Selon lui, «la simplification administrative, la digitalisation et l’accompagnement des contribuables resteront déterminants».

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Avec cette dimension, la formalisation devient durable lorsqu’elle réduit les coûts de conformité autant qu’elle renforce les contrôles. Une entreprise est davantage incitée à rejoindre le secteur formel lorsqu’elle perçoit un bénéfice économique concret en termes d’accès au financement, aux marchés publics ou à la protection juridique.

L’efficacité de la réforme dépendra donc de sa capacité à combiner fermeté dans le contrôle et simplification des démarches administratives.

Les mesures fiscales du 1er juillet constituent probablement l’une des initiatives les plus ambitieuses engagées ces dernières années pour améliorer la traçabilité de l’activité économique. Elles répondent à une demande ancienne du tissu entrepreneurial qui réclame depuis longtemps un environnement concurrentiel plus équilibré. Pour Mohamadi El Yacoubi, «le véritable défi sera de renforcer le contrôle sans pénaliser la compétitivité, en conciliant efficacité fiscale, sécurité juridique et attractivité économique».