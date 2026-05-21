Dernier délai au 1er juin 2026: la DGI rappelle les obligations fiscales des entreprises

La Direction Générale des Impôts (DGI) alerte les contribuables concernés: le 1er juin 2026 marque l’échéance ultime pour le dépôt de plusieurs déclarations fiscales relatives au mois d’avril 2026. Les entreprises et professionnels visés sont invités à effectuer leurs démarches exclusivement par voie électronique, via les téléservices «SIMPL», indique le quotidien Les Inspirations Éco. Dans une série de communiqués, la DGI précise les catégories de contribuables concernées par cette obligation. Parmi elles figurent les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les intermédiaires d’assurances, les entreprises de production du ciment, les sociétés de transport aérien non résidentes sans siège social ou représentation au Maroc, les exploitants de salles de spectacles cinématographiques, les organismes gérant ou vendant des espaces publicitaires sur écran, les contribuables soumis à l’Impôt sur le Revenu (IR) selon le régime du Résultat Net Réel (RNR) ainsi que les sociétés de transport aérien résidentes au Maroc.

Pour les entreprises d’assurances et de réassurance, ainsi que pour les intermédiaires d’assurances, la DGI rappelle l’obligation de verser la taxe de solidarité contre les événements catastrophiques. «Ce versement doit être effectué par procédé électronique, via l’espace professionnel des téléservices SIMPL-Autres taxes», précise l’administration. Le taux de cette taxe est fixé à 1,5% des primes, surprimes ou cotisations versées au titre des contrats d’assurances concernés par le décret n° 2-24-1123. «Toutefois, les primes, surprimes ou cotisations exigibles avant l’entrée en vigueur de ce décret, mais non encore réglées, restent soumises à l’ancien taux de 1%», souligne la DGI.

Ces mêmes entreprises doivent également produire la déclaration de liquidation de la taxe sur les contrats d’assurances au titre du mois d’avril 2026 et verser simultanément le montant dû, au plus tard le 1er juin 2026, toujours via les téléservices dédiés, lit-on dans Les Inspirations Éco. Elles sont tenues de souscrire le relevé de la liquidation de la taxe sur les contrats d’assurances ainsi que le relevé des primes, surprimes et cotisations déductibles échues au cours du mois d’avril 2026.

Côté ciment, les entreprises de production sont soumises à la taxe spéciale sur le ciment. Elles doivent souscrire la déclaration de cette taxe au titre du mois d’avril 2026 en précisant les quantités de ciment vendues et celles utilisées pour la consommation interne comme matières intermédiaires, tout en versant simultanément le montant dû. Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 dirham par kilogramme de ciment, rappelle la DGI.

Les sociétés de transport aérien non résidentes, sans siège social ni représentation au Maroc mais en compte avec l’Office National des Aéroports (ONDA), doivent déposer la déclaration de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique au titre du mois d’avril 2026 et régler le montant correspondant. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques, les organismes gérant ou vendant des espaces publicitaires sur écran, ainsi que les autres entreprises concernées, doivent déposer la déclaration des annonces publicitaires sur écran au titre du mois d’avril 2026, de même que de verser les droits correspondants. Cette démarche doit être effectuée au plus tard le 1er juin 2026, par procédé électronique, via l’Espace professionnel des téléservices «SIMPL-Enregistrement et Timbre».

Les contribuables titulaires de revenus professionnels et agricoles soumis à l’IR selon le régime du RNR, dont le bénéfice annuel imposable est égal ou supérieur à un million de dirhams au titre du dernier exercice clos, sont également concernés, lit-on encore. Ils doivent souscrire par procédé électronique la déclaration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre de l’année 2026, et verser simultanément le montant dû. Cette déclaration doit être effectuée via l’espace professionnel des téléservices SIMPL-IR, avec une échéance fixée au 1er juin 2026.