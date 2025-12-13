PDTI nouvelle génération: Abdelouafi Laftit et les présidents des régions font le point

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a réuni vendredi à Rabat les présidents des douze régions du Royaume pour évaluer l’avancement des nouveaux Programmes de développement territorial intégré (PDTI), un chantier stratégique impulsé par les Hautes orientations royales.

Tenue en présence des walis des régions, cette réunion avait pour objectif d’élargir et d’approfondir le rôle des collectivités territoriales dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la nouvelle génération de PDTI.

Cette réunion constitue un prolongement et une consolidation des consultations élargies organisées au niveau de l’ensemble des préfectures et provinces, depuis mi-octobre 2025, et qui ont permis la mise en place d’un large débat impliquant la société civile, les élus et l’ensemble des acteurs locaux pour un développement territorial intégré.

Lire aussi : Une région en ébullition: le développement de Casablanca-Settat expliqué par Abdellatif Maâzouz

Le processus d’élaboration de la nouvelle génération des PDTI est très avancé à ce jour. Les étapes de diagnostic territorial, d’identification des indicateurs clés et de ciblage sont notamment bien engagées.

Cette réunion a été l’occasion de mettre en relief le rôle majeur de la région dans le processus de mise en place de ces PDTI, eu égard à leurs missions et compétences, conformément aux lois organiques régissant les collectivités territoriales.

Ces compétences, qui convergent avec les axes des PDTI, portent, entre autres, sur le développement économique, le développement rural, l’environnement, l’emploi et la formation professionnelle.