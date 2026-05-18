Casablanca accélère le désengorgement des fourrières: Plus de 6 000 épaves évacuées

D’ici les prochaines semaines, Casablanca entamera deux nouvelles opérations pour parachever le processus de liquidation des véhicules abandonnés dans ses fourrières, tout en traitant les dossiers juridiques et administratifs liés à ces véhicules laissés à l’abandon depuis des années. «Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité des deux premières opérations menées par la ville, qui ont permis de traiter plus de 2.500 voitures et 3.500 motos, ainsi que des tonnes de ferraille et d’encombrants accumulés dans ces espaces», indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 19 mai.

La ville a entamé les travaux de réhabilitation de ces sites, conformément à un cahier des charges strict visant à transformer ces espaces en zones organisées répondant aux normes environnementales et techniques en vigueur. Plusieurs de ces dépôts, situés au cœur de quartiers résidentiels ou à proximité d’axes routiers majeurs, nécessitent une attention particulière afin d’améliorer leur intégration urbaine et de réduire leur impact environnemental.

Sous l’impulsion directe du wali de la région, Mohamed Mhidia, la commune de Casablanca poursuit la mise en œuvre d’un vaste plan visant à mettre fin à la crise des dépôts municipaux, qui constituaient depuis des années une tache noire dans la capitale économique du Maroc. «Ces espaces, souvent saturés de véhicules abandonnés et de déchets, posaient des problèmes majeurs en matière d’encombrement et de dégradation de l’environnement», lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

Ces derniers mois, les autorités locales et les élus ont réussi à accélérer le rythme de liquidation de plusieurs dépôts abritant des milliers de voitures, de motos et d’encombrants. Cette dynamique s’inscrit dans une nouvelle vision stratégique visant à réhabiliter les biens publics et à les réaffecter à des projets d’utilité collective. Parmi les sites les plus emblématiques figure le dépôt d’Oulad Azzouz, l’un des plus vastes de la région. Près de 80% des véhicules et encombrants stockés sur ce site ont déjà été évacués, avec le transfert des véhicules vers des centres spécialisés. Quant au dépôt de Fdadna, il a été entièrement vidé en un temps record, et le terrain sera prochainement réaménagé en espace vert le long de l’autoroute, dans le but d’embellir le paysage urbain et de renforcer les espaces verts au sein de la ville.

D’autres sites ont également été concernés par cette opération de grande envergure. La fourrière de Moulay Rachid ainsi que le dépôt Akacha ont été fermés dès l’achèvement de leur évacuation et l’élimination des encombrants qu’ils contenaient. Ces fermetures s’inscrivent dans une démarche globale de réorganisation des biens immobiliers relevant de la commune. Les opérations de liquidation se sont également étendues à Salmia, où des interventions sur le terrain ont permis d’enlever les véhicules et encombrants accumulés au fil des années. Ce site, autrefois négligé, était devenu un espace abandonné suscitant de nombreuses plaintes de la part des riverains.