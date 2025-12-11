La Brigade nationale des douanes démantèle un vaste réseau d’entrepôts illégaux et de fraudes douanières

Sous la supervision de la BND, une vaste opération de contrôle a été déployée avec succès, en étroite collaboration avec les services de sécurité et les administrations territoriales, au sein des régions de Casablanca-Settat, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Pilotée par la cellule de vigilance et d’analyse des risques, dont les renseignements précis se sont avérés déterminants, cette initiative a permis d’identifier des dépôts clandestins dissimulés sous couvert d’«écuries» et d’«unités agricoles», dans des zones urbaines et rurales.

L’enquête a révélé des lacunes au sein des bases de données du système «Badr», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 12 décembre. Ces failles ont été exploitées par d’anciens importateurs, notoirement impliqués dans des affaires de fraude douanière, qui ont instrumentalisé de nouveaux acteurs commerciaux pour créer des sociétés-écrans, utilisées ensuite pour des opérations d’importation suspectes. Ces individus sont classés ainsi dans la catégorie «à risques élevés» par les services centraux de contrôle douanier.

En exploitant les échanges de données avec des administrations douanières étrangères dans le cadre de la coopération internationale, les inspecteurs ont décelé des anomalies dans la facturation. Cette analyse a permis d’établir la valeur réelle à l’importation de plusieurs produits, écoulés à des prix records sur le marché local après avoir été stockés dans des entrepôts clandestins, échappant ainsi à tout contrôle fiscal a posteriori.

L’opération, fondée sur une analyse préliminaire minutieuse des documents d’importation de 23 entités ciblées, a révélé des incohérences manifestes dans les factures, les cautions bancaires et les certificats de transfert de fonds. Ces irrégularités trahissent des manipulations sur la valeur des marchandises ou la dissimulation d’actifs provenant de la contrebande.

Sur le terrain, la coordination a bénéficié de l’apport de technologies de pointe, telles que l’usage de drones pour la localisation précise des sites, et d’une synergie renforcée avec la police et la gendarmerie pour assurer la traçabilité des chaînes d’approvisionnement. Les autorités locales ont également été mobilisées pour approfondir les investigations et identifier les dépôts illégaux gérés par des individus en marge des circuits commerciaux officiels.

Au terme de ces interventions, plusieurs sites de stockage de marchandises ont été découverts dans les périphéries de grandes agglomérations, en particulier à Casablanca, note Al Ahdath Al Maghribia. Saisis, ces stocks comprenaient des bouteilles d’alcool frelaté, des épices avariées, et des produits électroniques et textiles contrefaits. Introduits via les ports nationaux comme Casablanca et Tanger, ils étaient conditionnés avant d’être illégalement écoulés sur le marché intérieur.