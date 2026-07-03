Fès: feu de forêt maîtrisé à Dhar El Mehraz, une enquête ouverte

Un incendie s’est déclaré vendredi dans la forêt de Dhar El Mahraz, à Fès. Les flammes ont ravagé plusieurs parcelles du couvert forestier. Une intervention urgente des services compétents a été déclenchée pour circonscrire le sinistre et empêcher sa propagation aux zones avoisinantes.

Dès l’alerte donnée, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux. Les autorités locales et sécuritaires les ont appuyés dans les opérations d’extinction. Le périmètre du sinistre a connu un état de mobilisation. De nombreux habitants se sont rassemblés pour suivre le déroulement de l’intervention.

يسرى جوال

Les causes de l’incendie restent inconnues à l’heure actuelle. Il n’a pas encore été établi si le sinistre est lié à la vague de chaleur qui touche la ville de Fès, ou s’il résulte d’un facteur humain. Les recherches se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes du sinistre.

Après une intervention de plusieurs minutes, les éléments de la protection civile sont parvenus à circonscrire l’incendie et à maîtriser les flammes. Le sinistre n’a pas atteint d’autres parties de la forêt ni les zones avoisinantes.