Info360. Royal Air Maroc renforce sa flotte avec deux Embraer 190 ex-Kenya Airways

L'un des deux avions Embraer 190, jusqu'ici exploités par Kenya Airlines, qui vont étoffer la flotte de Royal Air Maroc.

Le premier appareil devrait rejoindre le Maroc dans les prochaines semaines, tandis que le second est attendu vers le mois d’avril. Ces deux avions étaient auparavant exploités par Kenya Airways, la compagnie nationale kényane.

Avec cette nouvelle acquisition, Royal Air Maroc portera à six le nombre d’Embraer dans sa flotte, qui en compte actuellement quatre. La flotte globale de la compagnie nationale est constituée d’une soixantaine d’avions, composée essentiellement d’appareils Boeing.

Selon nos informations, ces deux Embraer 190 seront affectés à des vols internationaux au départ des aéroports du nord du Maroc, à destination de villes pourvoyeuses de touristes, notamment en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Leur mise en exploitation commerciale est prévue à partir de l’été prochain, après les phases d’intégration technique et opérationnelle.

Apprécié pour sa souplesse d’exploitation, sa capacité adaptée aux lignes à trafic intermédiaire et sa performance économique, l’Embraer 190 constitue un levier stratégique pour Royal Air Maroc afin d’élargir son offre régionale et de soutenir la dynamique touristique du Royaume.