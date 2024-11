Entretien avec Arjan Meijer, PDG d’Embraer Commercial Aviation: une collaboration industrielle avec le Maroc dans le secteur de la défense en vue

En marge du Marrakech Air Show 2024, qui s’est déroulé du 30 octobre au 2 novembre, le Maroc a signé un mémorandum d’entente avec le constructeur brésilien Embraer, portant sur le lancement de projets industriels conjoints, couvrant notamment les domaines de l’aviation commerciale, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine. Dans cet entretien exclusif avec Le360, Arjan Meijer, président-directeur général d’Embraer Commercial Aviation, qui a paraphé ce méga-accord, revient en détail sur ce partenariat et évoque les perspectives de collaboration entre l’avionneur brésilien et le Maroc.

Le360: Embraer a signé avec l’État marocain un mémorandum d’entente pour le lancement de projets conjoints dans l’industrie aéronautique et faire du Royaume un site de sourcing intégré de premier plan. Pourquoi avoir choisi le Maroc?

Arjan Meijer: Le Maroc a réussi à construire un hub international de l’industrie aérospatiale et à développer une chaîne d’approvisionnement de classe mondiale. Nous avons un grand respect pour le pays, qui a su développer d’importantes capacités dans l’industrie aéronautique en seulement 20 ans. Le Maroc suit un parcours similaire à celui du Brésil, qui, il y a 55 ans, n’avait pratiquement aucune capacité de fabrication avancée. Aujourd’hui, nous sommes le troisième plus grand constructeur d’avions au monde.

Avec le Maroc, les perspectives sont infinies et nous sommes désireux de travailler ensemble sur des projets intéressants, notamment dans la mobilité aérienne urbaine, la prochaine révolution dans le domaine de l’aviation. Notre partenariat gagnant-gagnant créera des emplois et mettra l’accent sur la formation et l’expertise, ce qui contribuera à développer encore plus l’industrie aéronautique marocaine. Enfin, nous voyons, à travers cette collaboration, la possibilité pour deux champions de l’Atlantique de renforcer leurs liens et de démontrer la force commune du nouveau Sud global.

La MRO (maintenance, réparation et révision) fait partie des secteurs ciblés par cet accord. Embraer envisage-t-il d’ouvrir un centre de maintenance des moteurs d’avion au Maroc, à l’instar des grands constructeurs déjà actifs dans ce domaine, voire de s’y implanter pour développer d’autres activités aéronautiques?

Notre intention est d’ouvrir une installation dédiée à la MRO qui n’inclurait normalement pas la maintenance des moteurs, mais qui pourrait être étendue pour inclure cette capacité à l’avenir. Nous savons que le Maroc possède les compétences nécessaires et que le secteur de la MRO est un élément extrêmement important de l’écosystème de l’aviation, qui offre de nombreuses possibilités de croissance. La situation géographique du Maroc, au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, est également idéale pour servir nos nombreux clients dans ces deux régions.

La formation, qui constitue l’un des facteurs de compétitivité dans l’industrie aéronautique, est également prévue dans ce partenariat…

Dans notre secteur, développer et renforcer les compétences du capital humain est une clé de succès, parce que le talent est le fondement de toute réussite dans une entreprise. C’est un domaine dans lequel le Maroc dispose d’un avantage certain, grâce à sa population jeune et éduquée, et des ambitions claires pour l’avenir. Notre principal objectif, tel que défini dans le protocole d’accord, est de veiller à ce que les talents marocains acquièrent les compétences nécessaires pour construire un pôle aérospatial au Maroc.

À travers nos projets de MRO et de mobilité urbaine, nous offrirons une excellente formation qui développera des compétences techniques avancées. Cela permettra la création d’emplois à haute valeur ajoutée et fera progresser l’industrie aérospatiale au Maroc, tout en stimulant potentiellement l’économie locale. Il existe également des opportunités dans l’enseignement supérieur, comme le programme d’échange d’étudiants qu’Embraer a mis en place avec l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA).

Notre entreprise est un fervent défenseur de la formation. Embraer est né au sein des universités techniques du Brésil, et nous travaillons aujourd’hui en étroite collaboration avec de prestigieuses écoles d’ingénieurs. Un programme d’échange d’étudiants global entre le Maroc et le Brésil pourrait également être une excellente initiative.

La compagnie aérienne nationale, Royal Air Maroc (RAM), a lancé le 15 avril dernier un appel d’offres pour l’acquisition de dizaines d’avions, afin de renforcer sa flotte. Embraer y a-t-il candidaté?

Embraer souhaite poursuivre son partenariat avec RAM, qui exploite actuellement quatre avions E190 de la génération précédente. Nous proposons la nouvelle génération de nos avions E2, des appareils parfaitement adaptés aux initiatives «Dream Africa» et «Meet Morocco», qui visent à étendre le réseau de RAM et à accroître la connectivité et le tourisme. Contrairement à d’autres constructeurs, Embraer peut livrer de nouveaux avions dès 2027, bien avant la Coupe du monde 2030, avec des options d’achat plutôt que de location si nécessaire.

Le Maroc ambitionne d’ériger deux zones d’accélération industrielle dédiées aux activités militaires, afin de mettre en place une véritable industrie locale de la défense. Envisagez-vous d’élargir votre collaboration avec le Royaume à ce secteur, sachant qu’il existe déjà un accord-cadre de coopération dans ce domaine entre le Maroc et le Brésil, approuvé fin avril 2023 par le Sénat brésilien?

Embraer souhaite également travailler avec le gouvernement et les Forces armées royales (FAR) pour établir une collaboration industrielle significative dans le domaine de la défense. Le Maroc est un partenaire extrêmement important et nous souhaitons porter nos relations à un niveau supérieur.

Nous discutons actuellement avec les FAR qui souhaitent acquérir notre avion militaire C-390, appareil qui conviendrait parfaitement aux besoins du Maroc si le pays cherche à se doter d’un avion de transport tactique de nouvelle génération. Le C-390 a déjà été acquis par la Suède, le Brésil, le Portugal, la Hongrie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, l’Autriche et la République tchèque, et la liste ne cesse de s’allonger.