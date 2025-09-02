Tourisme

Les nuits enchanteresses de M’diq: le joyau du Nord s’éveille sous les lumières

Les locaux et estivants profitent des animations nocturnes de M'diq et s'y baladent. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 02/09/2025 à 12h16

VidéoÀ la tombée de la nuit, M’diq se transforme en une scène vivante où se mêlent rires, musique et éclats de lumière. Station balnéaire emblématique de la Méditerranée marocaine, la ville attire chaque été des milliers de visiteurs d’ici et d’ailleurs, qui prolongent leur séjour jusqu’aux derniers instants de la saison estivale. Sa corniche animée, ses festivals ainsi que l’hospitalité de ses habitants imposent M’diq comme un théâtre à ciel ouvert où l’été ne dort jamais.

À M’diq, la nuit ne tombe pas: elle s’éclaire. Dès le coucher du soleil, la ville que les habitants du Nord surnomment affectueusement «El Rincon» s’habille de lumière et révèle un autre visage, vibrant, festif, presque féérique. Sur la célèbre corniche, le clapotis des vagues dialogue avec le joyeux brouhaha des vacanciers. Couples, familles et groupes d’amis se croisent dans une ambiance conviviale qui s’étire bien au-delà de minuit.

«Je suis venue avec ma famille depuis Fès, et franchement l’ambiance est magnifique ici», confie Chorfa Lahmidy, estivante rencontrée sur place. «On sent la sécurité, la ville est animée et la mer est d’une propreté impressionnante. C’est ma première fois à M’diq et je ne regrette pas du tout d’avoir fait le déplacement. J’aurais tant aimé prolonger les vacances, mais il est déjà temps de reprendre le chemin des études.»

Dans les ruelles adjacentes, les terrasses des cafés ne désemplissent pas. Les places publiques deviennent des points de ralliement pour les familles et les jardins de la ville offrent un havre de sérénité pour ceux qui recherchent une pause loin du tumulte. À la nuit tombée, les façades s’illuminent de mille couleurs, projetant sur les murs et les pavés une palette éclatante qui donne à la ville des airs de décor de cinéma.

Rayane, un jeune franco-marocain en vacances, découvre la ville pour la première fois: «Honnêtement, M’diq m’a surpris. L’ambiance est incroyable, surtout avec le festival qui a lieu en ce moment. La corniche est parfaite et je tiens à le dire: la sécurité est au rendez-vous. On ne manque de rien, même côté gastronomie. Franchement, si je devais donner un conseil, ce serait: venez tous à M’diq!»

L’été, la ville vit au rythme des concerts et des animations qui transforment ses nuits en véritable fête. Les sonorités des musiques populaires et des rythmes modernes se mêlent aux éclats de rire des enfants et aux conversations animées des familles venues des quatre coins du Maroc.

Lire aussi : Habitants et visiteurs de Tétouan et M’diq éblouis par le traditionnel défilé aux flambeaux de la Garde royale

Pour Romaissae Broudou, originaire de Tanger, c’est cette atmosphère qui fait le charme de la station: «M’diq est une ville magnifique, surtout le soir. Les familles viennent nombreuses, l’ambiance est chaleureuse et le festival apporte une touche supplémentaire de beauté et d’énergie. On a l’impression que la ville tout entière célèbre l’été.»

De la corniche aux quartiers plus discrets, chaque recoin semble vibrer d’une vie nocturne intense, rythmée par les pas des promeneurs, le scintillement des enseignes et l’écho du large. Ici, la Méditerranée ne dort jamais: elle se reflète dans les lumières de la ville et dans les souvenirs que les estivants emportent avec eux.

À M’diq, le bleu infini de la mer se mêle au frisson des nuits animées, tissant une atmosphère à la fois apaisante et vibrante. La ville n’attire pas seulement les estivants: elle les enveloppe, les charme et les retient, laissant dans leur mémoire le souvenir d’instants suspendus entre éclats de lumière, senteurs marines et chaleur humaine.

#M'diq#Tourisme#Marocains résidant à l'étranger#MRE#estivants#Tanger-Tétouan Al-Hoceima#animation#Maroc

