Habitants et visiteurs de Tétouan et M’diq éblouis par le traditionnel défilé aux flambeaux de la Garde royale

À l'occasion du 62ème anniversaire du roi Mohammed VI, les rues de Tétouan et de M’diq ont accueilli, jeudi soir, le défilé aux flambeaux de la Garde royale. (S.Kadry/Le360)

La nuit du 21 août 2025 restera gravée dans la mémoire des habitants de Tétouan et de M’diq. Fidèle à une tradition instaurée en 1947, la Garde royale a une nouvelle fois donné vie au légendaire défilé aux flambeaux, symbole d’art, d’unité et de continuité.

Cette procession lumineuse, partie de la résidence royale de M’diq, a traversé les grandes artères de la ville avant de rejoindre la place de la Corniche, offrant au public une fresque vivante où se mêlaient éclat des flammes, discipline militaire et harmonie musicale.

Dès les premières notes jouées par la fanfare et les accents solennels des chants patriotiques, l’émotion a gagné la foule. Cavaliers et fantassins, sabres levés, ont exécuté des chorégraphies martiales d’une rigueur impressionnante, tandis que les musiciens, portés par des rythmes à la fois traditionnels et modernes, donnaient à la soirée une intensité rare.

Le point culminant fut atteint avec l’entrée en scène de l’orchestre symphonique royal, dirigé par le guitariste Alexei Badianov, qui a enchanté l’assistance par des morceaux raffinés de jazz classique subtilement entremêlés à des sonorités marocaines.

طواف المشاعل للحرس الملكي بشوارع تطوان. le360

«C’était un spectacle d’un niveau exceptionnel, à la hauteur de toutes nos attentes», confie une habitante de Tétouan venue en famille. «Nous remercions Sa majesté le Roi pour ces instants de joie et de fierté. Nous lui souhaitons santé et prospérité.»

Même enthousiasme du côté d’un autre estivant retraité, qui ne cache pas son émotion: «On ressent ici toute la grandeur du Maroc. C’est une fierté de vivre ce moment, j’espère que ce défilé sera reconduit chaque année.»

L’événement a transcendé les générations. Les enfants, fascinés par l’éclat des torches et la prestance des cavaliers, partageaient la même exaltation que leurs aînés, rappelant la puissance de ce rituel qui, depuis près de huit décennies, conjugue tradition et modernité.

Au-delà de la performance artistique, le défilé aux flambeaux incarne un attachement profond aux racines marocaines et une célébration vibrante des valeurs nationales. Plus qu’une fête, il est devenu un rendez-vous incontournable où l’histoire et la mémoire collective se réinventent sous la lumière des flammes.