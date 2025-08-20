Société

Rabat accueille chaleureusement cinquante enfants d’Al Qods dans le cadre de la 16ème édition des colonies de vacances

Rabat: accueil chaleureux des 50 enfants palestiniens participant à une colonie de vacances.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/08/2025 à 21h17

VidéoCinquante enfants originaires d’Al Qods, accueillis dans le cadre de la 16ème édition des colonies de vacances initiées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, ont été reçus mercredi après-midi avec chaleur et émotion au siège de l’institution à Rabat.

Cinquante enfants originaires d’Al-Qods, âgés de 11 à 14 ans, ont été chaleureusement accueillis mercredi après-midi à Rabat par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif. Ils participent à la 16ème édition des colonies de vacances intitulée «Harat Al Maghariba», organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, président du Comité d’Al-Qods.

L’édition 2025 se déroule du 10 au 26 août, débutant par une première escale à Tanger où les enfants ont pris part à une «école d’été» associant enfants marocains et maqdessis autour du thème «Faisons des jeux électroniques un outil d’éducation, d’apprentissage et de divertissement».

Guidés par des experts en nouvelles technologies et en éducation numérique, les jeunes ont conjugué apprentissage et divertissement à travers des ateliers, des échanges fraternels et des visites des hauts lieux touristiques.

À Rabat, les enfants poursuivront leur programme par la visite des sites historiques majeurs de la capitale, puis prendront part aux célébrations de la Fête de la Jeunesse.

Le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, souligne que ce séjour allie «détente, éducation, culture et savoir», tout en incarnant «les valeurs de compassion, de coexistence et le rejet de la violence et de l’extrémisme».

À leur arrivée à la capitale, les enfants maqdessis ainsi que leurs encadrants ont exprimé leur profonde gratitude envers le Roi pour cet accueil exceptionnel, qualifiant leur séjour au Maroc de chaleureux et riche en expériences.

