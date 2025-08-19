La Palestine remercie le Maroc pour l’envoi d’un nouveau convoi humanitaire vers Gaza

Le Conseil des ministres palestinien a salué, ce mardi 19 août, l’initiative marocaine qui a permis l’entrée à Gaza d’un convoi humanitaire de quinze camions chargés de vivres, de couvertures et de tentes.

Selon une vidéo partagée par le Conseil des ministres palestinien sur Facebook, cette aide, acheminée par le point de passage de Kerem Shalom, représente un soulagement immédiat pour les familles gazaouies.

«Le gouvernement palestinien salue la position du Royaume du Maroc pour l’acheminement d’un convoi d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, en coordination avec la cellule gouvernementale des interventions d’urgence dans les gouvernorats du sud», souligne-t-on.

Arrivée des aides marocaines au passage de Kerem Shalom près de Gaza.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la solidarité exprimée par le Maroc. Hier, lundi 18 août, le roi Mohammed VI a donné ses très hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire. Ce nouvel envoi, estimé à près de 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, vise particulièrement les catégories vulnérables, notamment les enfants et les nourrissons.

Le Roi a insisté pour que l’aide soit transportée par voie aérienne, garantissant ainsi sa livraison rapide et directe aux bénéficiaires palestiniens, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

