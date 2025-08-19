Aide à Gaza: «Le Maroc nous a habitués à son soutien», l’ambassadeur palestinien à Rabat rend grâce au Roi Mohammed VI

Interrogé par Le360, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a exprimé sa profonde gratitude au Royaume pour l’envoi d’un nouveau convoi humanitaire à destination de la bande de Gaza. Cette opération, la deuxième en moins d’un mois, a permis l’entrée de quinze camions chargés de vivres, de tentes anti-incendie et de couvertures par le point de passage de Kerem Shalom.

Le diplomate palestinien a rappelé la réaction du Conseil des ministres palestiniens, qui a salué l’initiative marocaine, soulignant qu’elle constitue un soutien concret et précieux en cette période marquée par «des moments difficiles et terribles à cause des violences et des tueries commises par Israël dans la bande de Gaza ainsi qu’en Cisjordanie».

La ministre palestinienne du Développement social, Samah Hamad, a elle aussi rendu hommage à l’action du Royaume, affirmant que «l’une des meilleures et des plus précieuses aides arrivées en Palestine est celle envoyée par le Maroc, car arrivée directement, par voie terrestre, aux bénéficiaires parmi lesquels des enfants et des habitants de la bande de Gaza».

Une aide directe et rapide

L’ambassadeur a insisté sur le caractère exceptionnel de cette aide, acheminée sans blocage et remise directement aux habitants de Gaza. Il a rappelé que le Roi Mohammed VI avait tenu à ce que l’opération se fasse par voie aérienne, garantissant ainsi une livraison rapide et directe aux populations dans le besoin.

«Nous adressons nos remerciements et notre reconnaissance à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain pour cette générosité. La première chose que nous demandons, c’est la fin de l’agression sans laquelle le massacre se poursuivra. Nous voulons, par la suite, l’entrée de secours d’urgence pour sauver des vies dans la bande de Gaza», a déclaré Jamal Choubki.

Il a également rappelé le rôle constant du Maroc en faveur des droits du peuple palestinien sur la scène internationale, soulignant que le Souverain préside le Comité Al-Qods de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Une initiative saluée à Rabat

Cette opération humanitaire a également suscité des réactions favorables au sein de la classe politique marocaine. Le politologue Saïd Barknan estime que l’initiative royale illustre l’attachement constant du Royaume à la cause palestinienne: «Le Maroc agit et concrétise sa solidarité, contrairement à d’autres pays qui bavardent, mais qui n’osent même pas autoriser des manifestations de rue de soutien à la Palestine», a-t-il lancé, dans une allusion claire au voisin de l’Est.