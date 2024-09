Nouvel accident causé par un jet ski: un jeune homme décède à M'diq

Alors que l’été touche à sa fin, les jet skis continuent à faire des victimes le long des plages du Royaume. Il y a quelques jours, un jeune homme d’une vingtaine d’années a perdu la vie, après un accident près de la plage de M’diq.

Selon Al Akhbar de ce mercredi 4 septembre, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête après ce décès, survenu à l’hôpital, après que les efforts des soigneurs de le sauver se sont avérés vains, en raison de la gravité de ses blessures.

Des interlocuteurs interrogés par le quotidien ajoutent que ce jeune travaillait pour une société de loisirs installée près de la plage de M’diq.

L’accident qui lui a coûté la vie serait intervenu après un incident technique sur un jet-ski, dont un câble se serait cassé, alors que l’engin allait être utilisé. La victime a alors subi de graves blessures ayant nécessité son transport en urgence en ambulance, mais n’a pu être sauvée.

Selon les sources d’Al Akhbar, les enquêteurs tentent actuellement de savoir si les causes de ce décès peuvent être qualifiées d’«accident du travail», alors que les documents relatifs aux polices d’assurance contractées par l’entreprise qui employait le jeune homme défunt sont passés au crible.

Les gérants de cette entreprise doivent être auditionnés pour les besoins de cette enquête, de même que ses collègues de travail, dans le but de savoir si les dispositions législatives et la réglementation imposée par l’activité de cette entreprise ont été respectées dans le but d’assurer la sécurité de ses employés.

Les enquêteurs ont également demandé à consulter les autorisations d’exercer dont les gérants de cette entreprise disposent pour exercer leur activité.

En attendant les résultats de cette enquête, Al Akhbar rappelle que plusieurs plages de Tétouan, M’diq et alentours ont récemment connu des accidents survenus en mer, ayant occasionné de nombreux de dégâts matériels et causé plusieurs blessés.

La publication cite un accident qui a causé la disparition, au cours de cet été, de joueurs du club de football de l’Ittihad de Tanger, une affaire qui avait fait débat sur la problématique du respect des mesures de sécurité par les entreprises de location de bateaux, de jets ski et d’autres engins de navigation.

Le quotidien précise que plusieurs sanctions ont été décidées à l’encontre de plusieurs contrevenants, mais ces mesures n’ont semble-t-il pas suffi à éviter que de nouveaux drames aient lieu.