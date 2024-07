Location de yachts et de jet-skis: appel au strict respect des règles de sécurité

Le week-end dernier, les joueurs d’une équipe de football se sont perdus en mer Méditerranée, le long des côtes entre M’diq et Tétouan. Alors que deux joueurs sont toujours portés disparus et que deux autres ont pu être secourus, cet accident relance la question de la sécurité maritime le long des côtes des villes balnéaires du nord du Royaume.

Selon Al Akhbar de ce mercredi 10 juillet, le débat fait actuellement rage sur les réseaux sociaux, à propos du respect des conditions de sécurité dans la location de yachts et de jet-skis.

Le quotidien précise que ces derniers jours, les appels se multiplient pour le strict respect des dispositions réglementaires prévues, tout particulièrement dans le contrôle des autorisations de navigation, et en ce qui concerne le respect des conditions de sécurité dans les bateaux de plaisance.

La présence à bord d’un capitaine suffisamment expérimenté est également fortement demandée, lorsque ces bateaux se retrouvent à être loués à des familles ou à des touristes.

D’après des interlocuteurs interrogés par le quotidien, les bateaux et autres engins à louer dans les marinas de Chefchaouen, Tétouan, Al Hoceïma, M’diq et d’autres destinations balnéaires se doivent de disposer à bord d’équipements de sauvetage, et une personne suffisamment expérimentée navigation doit être mise à la disposition des personnes qui louent ces bateaux de plaisance.

Cette personne devrait aussi, ont-ils expliqué, avoir reçu une formation en secourisme, afin de pouvoir, s’il le faut, parer aux situations d’urgence qui pourraient se présenter en mer.

Le respect de ces règles est encore plus important dans les destinations balnéaires du nord du Royaume, caractérisées par une forte affluence à l’été, et où les touristes se livrent parfois à des activités risquées, comme d’aller nager en haute mer, en plongeant depuis le yacht qu’ils ont loué.

Et pour ceux qui demandent purement et simplement l’interdiction de la location de ces bateaux de plaisance, pour éviter des accidents dramatiques comme celui qui vient de se produire le week-end dernier, des interlocuteurs interrogés par Al Akhbar ont rappelé que cette activité était l’un des piliers de l’offre touristique de la région.

La location de bateaux de plaisance est à l’origine d’une dynamique économique dont il est difficile de se passer.

C’est la raison pour laquelle il s’agirait plutôt d’imposer des règles strictes afin d’éviter ces drames, et de veiller scrupuleusement à leur respect.

Al Akhbar précise aussi que dans les régions du Nord, des patrouilles de la Marine royale sont particulièrement actives en cette période de l’année, afin de constater d’éventuelles infractions commises par tous ceux qui louent des jet-skis, dont certains n’hésitent pas à les utiliser dangereusement à proximité des baigneurs, dans les plages.