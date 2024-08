M’diq: le mystère des supposées attaques d’orque élucidé

Des vidéos montrant un gros animal marin dans les eaux de M’diq, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont provoqué une vague de panique sur les plages. D’après le quotidien Al Akhbar, qui aborde le sujet dans son édition du lundi 12 août, on y apercevrait un orque s’attaquant aux baigneurs et une voix les mettrait en garde contre le danger. «Qu’il s’agisse d’une réelle mise en garde ou d’un simple canular, ce sujet est très sensible en cette période touristique», souligne le quotidien.

Citant des spécialistes de la faune marine, Al Akhbar assure qu’il s’agit d’une espèce de dauphin tout à fait inoffensive. «Il s’agit du dauphin noir que les habitants de la région connaissent sous le nom de «negro» et qui se nourrit essentiellement de sardine. Les pêcheurs s’en plaignent d’ailleurs régulièrement puisqu’il s’attaque à leurs filets», explique le quotidien.

Du coup, insiste Al Akhbar, «il ne constitue aucun danger pour les baigneurs». Au contraire, ce type de dauphin contribue à la préservation de l’écosystème marin. Les professionnels du secteur du tourisme se sont donc indignés contre ce genre de rumeur qui nuit au tourisme local. D’après Al Akhbar, aucune attaque de gros poissons sur les baigneurs n’a jamais été enregistrée dans la région.

Les estivants, tout comme les pêcheurs influencés par certaines œuvres de fiction ou des documentaires, ont tendance à croire que des orques, des dauphins ou même des requins pourraient attaquer des humains. Toutes ces espèces marines se nourrissent exclusivement de poissons.

Il arrive toutefois que, dans de rares cas, des attaques contre l’homme soient enregistrées dans certaines régions où les requins vivent en grand nombre. Mais il y a toujours une raison, comme la provocation ou la présence de sang dans l’eau. «Sur nos côtes méditerranéennes qui connaissent une forte activité aquatique, il n’a jamais été enregistré aucune attaque d’orque ou de dauphin noir contre les estivants», conclut le quotidien.