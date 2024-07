Nord du Royaume: la «guerre touristique» est déclarée

«Au début de chaque saison estivale, s’intensifient les rumeurs relatives au secteur touristique, allant de l’apparition des requins attaquant des estivants via des vidéos truquées et relayées sur les réseaux sociaux, à la prolifération de pages, sur Facebook, protestant contre la cherté des prix, à travers la diffusion de factures anonymes», écrit l’éditorialiste d’Al Akhbar de ce mardi 23 juillet.

Selon l’éditorialiste, cette situation prévaut alors même que «le touriste ou le client demeure libre d’accepter ou de quitter les lieux après avoir consulté le menu et la liste des services proposés».

Avec ce constat, ajoute-t-il, «nous n’encourageons pas les intermédiaires et les spéculateurs, mais nous demandons que des commissions de contrôle relevant des préfectures soient déployées pour combattre la cherté excessive et injustifiée en contrepartie de services médiocres ou ordinaires».

Ces pratiques portent préjudice à l’image des destinations touristiques ciblées par ces campagnes.

«Certaines pages, sur les réseaux sociaux, sont allées jusqu’à appeler au boycott des destinations du Nord, appuyant leur manœuvre par la publication d’anciennes images pour ‘salir’ le tourisme dans la région», écrit l’éditorialiste.

Ces manipulations seraient orchestrées «dans le cadre d’agendas nourris par des conflits entre des responsables et des élus au détriment du développement touristique dans la région», ajoute l’éditorialiste d’Al Akhbar qui, devant «ces manœuvres qui souillent l’image du tourisme dans les villes de la région du Nord», appelle «les autorités compétentes (...) à intervenir».

«Le développement touristique et la création des opportunités d’emploi ont été au centre des préoccupations du Roi Mohammed VI», rappelle-t-il, insistant sur le fait que «d’importants projets royaux ont été concrétisés et [que] des infrastructures ont été équipées pour accueillir des milliers de visiteurs et de touristes dans les régions du nord».

C’est l’approche que devraient suivre et accompagner les différents responsables et élus dans la région pour promouvoir cette destination, estime-t-il.