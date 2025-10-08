Société

Une enquête ouverte après le décès d’une femme enceinte à Agadir

Le CHU d’Agadir.

La direction régionale de la santé de Souss-Massa a annoncé l’ouverture d’une enquête après le décès d’une femme enceinte transférée de l’hôpital de Biougra vers le CHU Hassan II d’Agadir.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 18h38

Une commission d’enquête a été mise en place par la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Souss-Massa pour déterminer les circonstances exactes du décès d’une femme enceinte survenu mardi à l’hôpital Hassan II d’Agadir. Le drame, qui a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, a également entraîné la diffusion d’informations affirmant l’absence de médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique dans l’établissement.

Dans un communiqué, la direction régionale a démenti ces affirmations, qualifiant les rumeurs d’«infondées». Elle a précisé que la patiente avait été admise en urgence au service de maternité de l’hôpital Al Mokhtar Soussi de Biougra, où elle avait été immédiatement prise en charge par un gynécologue-obstétricien et une équipe soignante.

Lire aussi : Décès à l’hôpital Hassan II d’Agadir: la justice entre en ligne

Après évaluation, une césarienne a été pratiquée «dans des conditions appropriées». Toutefois, la patiente a présenté une hémorragie sévère après l’accouchement, nécessitant une seconde intervention chirurgicale avant son transfert en urgence vers le service de réanimation du centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir.

Malgré les soins prodigués, son état s’est aggravé, conduisant à son décès. Le nouveau-né, pour sa part, est toujours sous surveillance médicale, selon la même source.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 18h38
#Enquête#décès#Agadir#CHU

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: colère et sit-in devant l’hôpital régional Hassan II après plusieurs décès

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir, une ville à deux vitesses entre quartiers modernisés et zones laissées pour compte

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agadir: quand l’infrastructure devient un frein au développement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: décès mystérieux d’une femme, deux suspects en garde à vue

Articles les plus lus

1
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
2
La mobilité, c’est le premier des droits
3
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
4
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
5
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
6
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
7
Alger et le Polisario, Game over!
8
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
Revues de presse

Voir plus