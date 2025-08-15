Société

Agadir: décès mystérieux d’une femme, deux suspects en garde à vue

Le siège de la BNPJ.

Le siège de la BNPJ. . Adil Gadrouz

Revue de presseLa police judiciaire d’Agadir, avec l’aide de la Direction générale de la surveillance du territoire, a arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de mort suspecte. Les deux individus auraient abandonné le corps d’une femme dans des circonstances troubles. Cet article est tiré d’une revue de presse d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 15/08/2025 à 21h48

Dans un déploiement sécuritaire ciblé, les services de la police judiciaire d’Agadir ont arrêté, vendredi 15 août, deux hommes soupçonnés d’être liés au décès d’une femme dont le corps a été découvert dans des conditions mystérieuses aux abords d’un établissement hospitalier public.

Selon les premières investigations, les mis en cause avaient conduit la victime dans une clinique privée afin qu’elle y reçoive des soins, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end (16 et 17 septembre).

Toutefois, constatant par la suite son décès, ils auraient abandonné sa dépouille devant un hôpital avant de prendre la fuite. Grâce à une traque méthodique, les enquêteurs ont pu identifier la défunte, dont le corps a été transféré à la morgue en vue d’une autopsie destinée à établir les causes exactes de la mort. Les deux suspects, rapidement localisés et interpellés, ont été placés en garde à vue sous l’autorité du parquet compétent.

Une perquisition menée au domicile de l’un d’eux a permis la saisie de cinq kilogrammes de chicha de contrebande, ainsi que divers indices susceptibles d’éclaircir cette affaire, relaie Al Akhbar. Les premières constatations indiquent que les deux individus, en état d’ébriété avancée, entretenaient un lien avec la victime, présente en leur compagnie la nuit du drame.

Les investigations se poursuivent activement pour déterminer si ce décès résulte d’un acte criminel ou d’une cause naturelle, tandis que les enquêteurs veillent à reconstituer minutieusement la chronologie des événements.

