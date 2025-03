Recherché pour un triple meurtre, un fugitif hispano-marocain arrêté en France

Fruit d’une étroite collaboration transfrontalière entre les forces de l’ordre françaises et espagnoles, un dangereux criminel nommé Allal El Mourabit a été arrêté à Béziers le mercredi 26 mars. Ce Marocain naturalisé espagnol, surnommé «le chauffeur du camion jihadiste» ou «le TGV», était activement recherché pour sa présumée implication dans plusieurs meurtres en Espagne, selon l’édition du vendredi 28 mars d’Assabah.

Considéré comme l’un des fugitifs les plus dangereux par les autorités espagnoles, El Mourabit avait réussi à s’évader en septembre 2023 après avoir sectionné son bracelet électronique. Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, il serait lié à trois assassinats particulièrement violents perpétrés entre novembre 2023 et janvier 2024 à l’encontre d’agriculteurs âgés de 60, 80 et 84 ans, dans les localités de Tudela, Ribaforado (Navarre) et Vilanova de la Barca.

Son arrestation à Béziers a été difficile, nécessitant l’usage d’un taser face à sa résistance acharnée, blessant ainsi trois policiers français. Les autorités judiciaires espagnoles le considèrent comme un individu «extrêmement dangereux», dont le passé terroriste présumé suscite de vives inquiétudes.

En effet, selon le journal espagnol El País, El Mourabit avait déjà été condamné en 2018 à trente mois d’emprisonnement pour avoir tenté de rejoindre les rangs de Daech en Syrie. Bien que les motivations derrière ses récents crimes n’aient pas été officiellement confirmées, les soupçons d’extrémisme violent pèsent lourdement sur lui, relaie Assabah.

Ainsi, en 2014, il fut intercepté par les autorités turques alors qu’il tentait de gagner la Syrie. Il fut à nouveau arrêté en 2016 en Espagne alors qu’il cherchait à s’emparer d’un semi-remorque. Une manœuvre qui avait immédiatement évoqué le spectre d’un attentat de type «camion-bélier», similaire à celui de Nice en juillet 2016.