Agadir: une astronaute de la NASA partage son parcours et sa passion avec la jeunesse marocaine

L’astronaute américaine Dottie Metcalf-Lindenburger, ancienne membre de la NASA, a animé, le mercredi 8 octobre 2025 à Agadir, une conférence scientifique destinée aux étudiants. À travers cette rencontre, l’astronaute a partagé son parcours exceptionnel et son expérience dans l’exploration spatiale, avec pour objectif d’inspirer la jeunesse marocaine à poursuivre ses rêves dans les domaines de la science et de la technologie.

Lors de son intervention, Dottie Metcalf-Lindenburger a exprimé sa joie de participer à cette rencontre organisée en coordination avec l’association Tamdoult d’Agadir. Elle a souligné son enthousiasme à partager son expérience, insistant sur l’importance du travail collaboratif et du leadership pour la réussite des missions spatiales.

De son côté, Omar Aassou, directeur exécutif de l’Association des jeunes Tamdoult, a indiqué que cette conférence, qui coïncidait avec le 17ème anniversaire de la fondation de l’association, a offert aux étudiants l’occasion unique de rencontrer une astronaute américaine et de découvrir son expérience et ses réussites.

Il a ajouté que cet échange visait également à renforcer les compétences et les aptitudes des étudiants afin de leur permettre d’atteindre de grands objectifs dans l’avenir.

Dottie Metcalf-Lindenburger, ancienne professeure de sciences devenue astronaute, a été sélectionnée par la NASA en 2004. Elle a pris part à la mission STS-131 à bord de la navette spatiale Discovery en 2010, consacrée au ravitaillement et à la maintenance de la station spatiale internationale. Son parcours illustre l’alliance entre la passion de l’enseignement et la rigueur scientifique. Après sa carrière à la NASA, elle s’est investie dans la vulgarisation scientifique et l’éducation des jeunes, encourageant les nouvelles générations à s’intéresser à l’exploration spatiale, à la recherche et à la protection de la planète. Par son témoignage à Agadir, elle a rappelé que la curiosité, la persévérance et la coopération internationale sont les clés de toute aventure humaine et scientifique.