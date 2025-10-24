Transport urbain: près de 1.000 autobus seront livrés d’ici début novembre

Environ 1.000 autobus seront réceptionnés fin octobre-début novembre, dans le cadre de la première phase de la mise en œuvre du nouveau programme pour le transport public urbain par autobus pour la période 2025-2029. L’annonce a été faite par Younès El Kasmi, gouverneur directeur de la mobilité urbaine et du transport à la Direction générale des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur.

Ce total fait partie des 1.487 autobus prévus au titre de la première phase de ce programme, a souligné Younès El Kasmi. Cette première phase est en cours d’exécution pour les agglomérations de Tanger, Tétouan, Fès, Rabat, Benslimane, Marrakech et Agadir en plus des villes et concentrations urbaines avoisinantes comme Fnideq, Assilah, Tamansourt, Benguerir et Inzegane Ait-Melloul, ce qui va permettre à leur espace territorial intégré de bénéficier de ce programme, couvrant ainsi 29 villes et concentrations urbaines.

Elle porte aussi sur l’acquisition des systèmes billettique et des Systèmes d’aide d’exploitation et informations voyageurs (SAEIV) et la réalisation du centre de maintenance.

L’exploitation de cette flotte se fera par des opérateurs professionnels suivant un nouveau modèle de gestion déléguée axée sur la qualité du service, l’innovation et la performance, a poursuivi le responsable.

La deuxième phase de ce programme concerne 18 Autorités délégantes couvrant 24 villes et concentrations urbaines avoisinantes, dont les villes de Dakhla, Guelmim, Oujda, Essaouira, Tinghir, Taounate et Sidi Bennour, tout en veillant à ce que tous les différents espaces urbains et leurs agglomérations en profitent pleinement.

Quant à la troisième phase, elle cible 12 Autorités délégantes couvrant 31 villes et concentrations urbaines, dont les villes de Casablanca, Meknès, Khouribga, Laâyoune, Béni-Mellal, Nador, El Aroui, El Jadida et Azemmour, avec un investissement qui porte sur l’acquisition de 1.482 bus dédiés au renforcement du transport urbain public au niveau de ces espaces territoriaux, a-t-il indiqué.

Cet ambitieux programme, comme l’a expliqué M. El Kasmi, jette les fondements d’une nouvelle gouvernance de la mobilité au service des citoyens. Il s’inscrit aussi en droite ligne des orientations royales contenues dans le message adressé par le Souverain en décembre 2024 aux deuxièmes Assises nationales sur la régionalisation avancée tenues à Tanger.

Dans ce message, le Souverain avait affirmé que «le développement d’un système de transport inclusif et durable constitue désormais une exigence essentielle pour atteindre le développement régional intégré. Il est aussi une condition sine qua non pour réduire les disparités spatiales et sociales, au niveau territorial».

Conformément à la teneur de ce message royal, le ministère de l’Intérieur, en concertation étroite avec les différents partenaires, notamment les collectivités territoriales, a élaboré ce nouveau programme pour la modernisation du transport urbain par autobus désormais érigé parmi les priorités stratégiques, a précisé Younès El Kasmi.

Doté de près de 11 milliards de DH, ce programme qui bénéficiera à 37 autorités délégantes (84 villes et concentrations urbaines), couvre notamment l’acquisition de près de 3.800 autobus, des systèmes intelligents d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs, a-t-il expliqué.