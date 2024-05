Abdelouafi Laftit dévoile un ambitieux programme de renouvellement du parc des autobus urbains

«Nous allons mettre prochainement ces 3.500 autobus urbains en circulation dans trois ou quatre grandes villes, avant d’élargir ces programmes à d’autres villes», a affirmé le ministre de l’Intérieur lors de la séance des questions orales issues de la Chambre des représentants. Selon lui, l’investissement est estimé à quelque 10 milliards de dirhams, couvrant la période 2024-2029. Donc juste avant la Coupe du monde 2030.

Abdelouafi Laftit a reconnu «qu’actuellement la qualité des services de ce secteur n’est pas à la hauteur des aspirations des usages du transport urbain».

«Nous allons revoir tous les contrats liés entre les sociétés de transport urbain et les collectivités, afin qu’ils soient mieux équilibrés, performants et de bonne qualité», a déclaré le ministre en réponse aux questions des députés.

Il faut signaler que de nombreux députés ont interrogé le ministre de l’Intérieur sur le recyclage et l’utilisation des eaux usées dans les villes et dans le monde rural. Pour la réutilisation actuelle des eaux usées, le ministre de l’Intérieur a évalué le volume total d’exploitation à environ un million de mètres cubes par an. Abdelouafi Laftit a en outre mis en relief le développement de ce réseau à travers un investissement global de 42 milliards de dirhams, un montant auquel contribueront plusieurs départements ministériels, offices et collectivités locales.