Transport ferroviaire: une nouvelle ligne Casablanca-Béni Mellal sur les rails

Cette annonce a été faite en marge de la réunion tenue entre Khatib El Hebil, wali de la région Béni Mellal-Khénifra, avec Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), au sujet du projet de ligne ferroviaire qui reliera Béni Mellal à Casablanca, via la province de Khouribga.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part les responsables de l’ONCF, le président de la région Béni Mellal-Khénifra, le gouverneur de la province de Khouribga, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Béni Mellal-Khénifra et le président de la commune de Béni Mellal, plusieurs exposés ont été présentés sur les différents tracés de la ligne ferroviaire Khouribga-Béni Mellal et le coût financier s’y rattachant, précise la même source.

Cette réunion a été aussi l’occasion d’examiner les différentes propositions issues des études préliminaires, en tenant compte de l’ensemble des facteurs susceptibles de contribuer à l’efficacité de ce projet phare de la région Béni Mellal-Khénifra. À l’issue de cette rencontre, les deux parties ont convenu de lancer prochainement les travaux de réalisation de cette ligne ferroviaire qui aura des retombées socio-économiques très positives sur la région et ses habitants.