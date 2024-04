L’intermodalité des modes transport public lancée à Casablanca

Casa-Transports s’apprête à lancer un nouveau projet lié à la mobilité. C’est ce qu’annonce le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 2 avril. «Il s’agit de l’aménagement des pôles d’échange dans le périmètre du réseau de transport en commun de Casablanca. Avec l’entrée en service imminente des lignes 3 et 4 en mode tramway, Casablanca sera dotée de 6 lignes en site propres (tram/busway), sans compter un réseau de 55 lignes de bus. Ces 3 modes de transports (tram/bus/busway) doivent bien évidemment opérer dans la complémentarité et l’intermodalité», lit-on.

Pour cela, Casa-Transports vient de lancer un appel d’offres relatif à la réalisation d’une étude de définition et d’aménagement des pôles d’échange, souligne le quotidien. L’ouverture des plis est prévue le 30 avril prochain. L’objectif étant d’appuyer la SDL dans la mise en œuvre d’un programme d’aménagement et de valorisation des pôles d’échange et des points de correspondances. Ces derniers constituent des nœuds importants dans l’architecture d’un réseau de transport et des outils clés en faveur de l’intermodalité.

«L’adjudicataire réalisera un diagnostic global de la capacité du réseau à favoriser l’intermodalité et les correspondances et aboutira à l’élaboration d’un schéma global et d’un référentiel pour Casablanca comportant une hiérarchisation des nœuds», relève L’Economiste.

Un pôle d’échange peut être défini comme un lieu d’organisation des réseaux qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport. En fait le concept de pôle d’échange multimodal est associé à une triple fonctionnalité: transport, urbaine et de services. La fonction transport a pour objectif d’organiser la gestion des flux de passagers.

L’enjeu est d’assurer une bonne connexion des réseaux de transport pour sécuriser les circulations multimodales et fiabiliser les correspondances. Pour sa part, la fonction urbaine vise à limiter les coupures et d’améliorer l’intégration du pôle d’échange dans son environnement urbain. Quant à la fonction services, elle a pour objectif de rendre les espaces plus fonctionnels et agréables et utiles pour les usagers et aux riverains.

«L’étude se décline en 6 missions d’une durée globale de 10 mois environ. A commencer pas la réalisation d’un diagnostic, la proposition d’aménagements, la définition d’un programme à long terme pour les 3 pôles…», lit-on encore.

«Actuellement Casablanca est dotée de près de 100 km de réseau de transport en commun en site propre diminuant de 15% les émissions de chaque polluant de l’air dans les zones d’influence desservies», précise le quotidien. Ce réseau est connecté aux lieux de vie, de travail, d’équipements publics, de sport et loisirs, de campus et au centre-ville, ainsi qu’aux gares ferroviaires de Aïn Sebaâ, Casa Voyageur, Casa Port, Casa Oasis, Casa Sud et à la gare routière Oulad Ziane.