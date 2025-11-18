Retour en images sur l’exercice conjoint entre les marines marocaine et américaine au port de Casablanca

Lors de l’exercice conjoint mené par les marines américaine et marocaine au port de Casablanca.

Selon l’ambassade des États-Unis au Maroc, les forces navales marocaine et américaine ont conduit un nouvel exercice conjoint destiné à consolider leur partenariat opérationnel. Cette activité s’inscrit dans la continuité des efforts engagés de part et d’autre pour approfondir la coopération maritime.

🛳️ تدربت القوات البحرية الأميركية والبحرية الملكية المغربية مؤخرا معا على تنسيق التكتيكات وتعزيز قابلية العمل المشتركة، خطوة أخرى في مسار تعزيز الشراكة العسكرية القوية بين بلدينا.



The U.S. and Royal Moroccan Navies recently trained together to coordinate tactics and improve… pic.twitter.com/wZ2zo9uvJF — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) November 17, 2025

Sur Instagram, l’US Fleet Forces Command a indiqué hier, lundi 17 novembre, que cette mission conjointe constitue «une nouvelle étape dans le renforcement de l’interopérabilité et l’approfondissement des liens maritimes» entre les deux marines, qualifiant le Maroc de partenaire de sécurité régional de longue date.

L’exercice, qui s’est déroulé durant l’été au port de Casablanca, avait pour objectif principal l’évaluation d’infrastructures portuaires jugées stratégiques. Les plongeurs américains et marocains ont travaillé côte à côte pour inspecter différentes zones subaquatiques et analyser l’état des installations.

«L’opération de deux semaines servira à évaluer certaines infrastructures portuaires afin de déterminer leur faisabilité pour de futures visites de navires de l’U.S. Navy. Elle comprend également un relevé hydrographique approfondi, mené avec le soutien du Naval Oceanographic Office», a expliqué le lieutenant Ehrick Costello, officier responsable de l’UCT One.

Ces entraînements s’inscrivent dans un partenariat militaire large, qui englobe des exercices conjoints réguliers, dont l’opération African Lion, ainsi que des actions de formation et d’assistance technique entre les deux pays.

Les marines américaine et marocaine ont mené un entraînement conjoint