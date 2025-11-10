Politique

Coopération militaire maroco-belge: les FAR participent à une formation avancée en soins de terrain

Lors de la formation qui a eu lieu à l’école royale du personnel paramédical Lalla Meryem du 19 octobre au 8 novembre 2025.

Une formation en soins médicaux de combat s’est déroulée à l’école royale du personnel paramédical Lalla Meryem du 19 octobre au 8 novembre 2025. Encadrée par une équipe d’instructeurs belges, elle a réuni plus de 20 cadres des FAR autour d’un programme théorique et pratique axé sur le secours en zone de combat, l’évacuation médicale et la prise en charge des blessés graves. Les détails.

Par La Rédaction
Le 10/11/2025 à 15h39

Dans le cadre du programme de coopération militaire entre le Maroc et la Belgique, une session de formation spécialisée a été organisée à l’école royale du personnel paramédical Lalla Meryem pour renforcer les compétences des cadres médicaux des forces armées royales.

La formation s’est tenue du 19 octobre au 8 novembre 2025 à l’école royale des cadres paramédicaux Lalla Meryem. Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat actif entre les Forces armées royales et leurs homologues belges.

Un détachement d’instructeurs belges a encadré cette session, qui a réuni plus de 20 participants issus de différentes unités des FAR. Le programme a combiné des enseignements théoriques et pratiques portant sur les gestes d’urgence en conditions de combat, les procédures d’évacuation médicale et la prise en charge des cas critiques avant leur transfert vers les structures hospitalières.

L’organisation de cette session s’inscrit dans la volonté constante des Forces armées royales de renforcer les compétences professionnelles et humaines de leurs cadres médicaux, tout en favorisant l’échange d’expériences avec leurs partenaires internationaux, indiquent les FAR. Elle illustre également l’ouverture et l’efficacité qui caractérisent la coopération militaire entre le Maroc et la Belgique.

