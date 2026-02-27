Economie

Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM

La raffinerie Samir à Mohammedia, filiale du groupe Corral Petroleum Holdings AB.

Le dossier de la raffinerie marocaine Samir reste dans l’incertitude. Ce vendredi 27 février 2026, le tribunal de commerce de Casablanca a décidé de ne pas retenir l’offre de reprise formulée par l’émirati MJM Investments Limited, a appris Le360 de source judiciaire, a appris Le360 de source judiciaire.

Par La Rédaction
Le 27/02/2026 à 13h10

L’offre, l’une des plus élevées reçues depuis l’ouverture des appels à concurrence, s’élevait à environ 3,5 milliards de dollars pour l’acquisition des actifs industriels de la Samir, mise en liquidation judiciaire depuis 2016. Elle visait à relancer la production de l’unique raffinerie nationale, à l’arrêt depuis plus de dix ans, et à redonner vie à un site stratégique pour l’économie marocaine.

Cette proposition était subordonnée à une condition essentielle: l’accès au site industriel de Mohammedia et la réalisation d’une expertise technique exhaustive. L’investisseur souhaitait visiter les installations, évaluer l’état des unités de production et déterminer les investissements nécessaires pour remettre la raffinerie en service conformément aux normes industrielles et environnementales.

Malgré l’intérêt médiatique et économique suscité par cette offre, le tribunal a estimé que les conditions proposées ne répondaient pas suffisamment aux critères requis dans le cadre d’une cession judiciaire. Cette décision marque un nouveau chapitre d’incertitude pour la Samir et souligne la complexité de toute tentative de relance industrielle.

Depuis sa mise en liquidation judiciaire en mars 2016, plusieurs propositions de reprise ont été examinées par la justice, mais aucune n’a encore abouti, laissant le pays dépendant des importations de produits pétroliers raffinés et l’avenir de cette infrastructure stratégique en suspens.

Par La Rédaction
Le 27/02/2026 à 13h10
#La Samir#Justice#Maroc#Casablanca

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Soupçons de monopole: la location des bacs de stockage de la Samir relance le débat sur la gestion des actifs

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Maison-mère de la Samir, le groupe Corral en passe d’être racheté par le Suisse Varo Energy

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Affaire la Samir: le procès arbitral opposant le Maroc au groupe Corral reprend au Cirdi

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Affaire la Samir: le syndicat du personnel fustige les déclarations de Leila Benali

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos
3
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
4
Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM
5
Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien
6
Pourquoi le prochain gouvernement français doit tourner la page avec l’Algérie et prendre des mesures radicales
7
270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert
8
Le cap des 100 milliards de DH franchi: le gouvernement dévoile son projet de marché secondaire des créances en souffrance
Revues de presse

Voir plus