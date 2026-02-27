Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM

L’offre, l’une des plus élevées reçues depuis l’ouverture des appels à concurrence, s’élevait à environ 3,5 milliards de dollars pour l’acquisition des actifs industriels de la Samir, mise en liquidation judiciaire depuis 2016. Elle visait à relancer la production de l’unique raffinerie nationale, à l’arrêt depuis plus de dix ans, et à redonner vie à un site stratégique pour l’économie marocaine.

Cette proposition était subordonnée à une condition essentielle: l’accès au site industriel de Mohammedia et la réalisation d’une expertise technique exhaustive. L’investisseur souhaitait visiter les installations, évaluer l’état des unités de production et déterminer les investissements nécessaires pour remettre la raffinerie en service conformément aux normes industrielles et environnementales.

Malgré l’intérêt médiatique et économique suscité par cette offre, le tribunal a estimé que les conditions proposées ne répondaient pas suffisamment aux critères requis dans le cadre d’une cession judiciaire. Cette décision marque un nouveau chapitre d’incertitude pour la Samir et souligne la complexité de toute tentative de relance industrielle.

Depuis sa mise en liquidation judiciaire en mars 2016, plusieurs propositions de reprise ont été examinées par la justice, mais aucune n’a encore abouti, laissant le pays dépendant des importations de produits pétroliers raffinés et l’avenir de cette infrastructure stratégique en suspens.