Maison-mère de la Samir, le groupe Corral en passe d’être racheté par le Suisse Varo Energy

Varo Energy Marketing AG, dont le siège social se trouve à Zoug, en Suisse, est une société d’énergie intégrée principalement active dans le secteur du raffinage, de la logistique et de la commercialisation de produits pétroliers, gaziers et lubrifiants, indique le Conseil de la concurrence dans un communiqué. Le groupe, qui propose également des solutions en matière d’énergies renouvelables, opère dans toute l’Europe, avec des sites dans plusieurs pays.

La même source précise que Corral Petroleum Holdings AB, agissant en tant que société holding, détient la totalité du capital de Preem AB.

Lire aussi : Affaire la Samir: le procès arbitral opposant le Maroc au groupe Corral reprend au Cirdi

Preem AB, dont le siège social se trouve à Stockholm en Suède, est active dans le secteur du raffinage et la commercialisation des produits pétroliers et les huiles de lubrification, destinés aux entreprises et aux particuliers. La société est également active dans les solutions d’énergie renouvelable en mettant de plus en plus l’accent sur les biocarburants et les produits durables.

«Preem» exploite deux raffineries en Suède, emploie 1.650 personnes et dispose d’un réseau de service national comprenant près de 500 stations-service pour le trafic privé et commercial.