Agence de développement social: l’UMT saisit la ministre face à la dégradation du climat

Naïma Ben Yahya, ministre de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille.

Les orientations de la direction de l’Agence de développement social (ADS), particulièrement sur le volet des revendications du personnel, alimentent un climat d’extrême tension au sein de l’institution.

Selon les informations rapportées par le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 28 février et 1er mars, la responsable des ressources humaines a été nommée au poste de «chargé de projet».

Bien que cette fonction figure dans la grille des postes de responsabilité, le journal souligne qu’«aucune annonce n’a été faite auparavant en vue de lancer un appel à candidatures pour permettre aux cadres de l’institution de candidater dans la transparence et l’égalité des chances». De plus, ce poste spécifique faisait l’objet des négociations sectorielles lors du dialogue social.

Ces éléments mettent en lumière des dysfonctionnements dans la gestion de l’ADS, acteur central de la politique de développement social au Maroc. Face à cette situation, le syndicat national de l’Agence (affilié à l’UMT) a réagi avec urgence en adressant une correspondance à la ministre de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahya.

Ce courrier rappelle en outre les revendications salariales du personnel, validées lors du dialogue social d’octobre 2025. En alertant la ministre sur la dégradation du climat interne, le syndicat dénonce des pratiques de clientélisme qui portent atteinte à l’image de l’institution.