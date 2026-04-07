La Bourse de Casablanca lance ses contrats à terme et amorce sa mue

«La Bourse de Casablanca intègre le cercle restreint des places financières africaines dotées d’un marché à terme, aux côtés de Johannesburg et Nairobi. Cette évolution majeure s’est toutefois opérée sans grande visibilité, presque à bas bruit», note le magazine Jeune Afrique dans une analyse dédiée. Dès le premier jour de cotation, le lundi 6 avril 2026, les quatre contrats proposés ont généré un volume de 17 millions de dirhams. Un démarrage modeste si on le compare au poids des OPCVM, qui totalisent près de 800 milliards de dirhams d’actifs sous gestion au Maroc.

Cette entrée en matière mesurée correspond plutôt à une phase de lancement progressive, caractéristique de ce type d’innovation financière. Cité par Jeune Afrique, Younes El Bacha, directeur des investissements en actions internationales et diversifiées chez Red Med Capital, explique que «le signal reste positif malgré l’ampleur limitée des échanges. L’absence actuelle des OPCVM sur ce marché explique en grande partie ce niveau d’activité encore réduit. Leur participation, attendue dans un avenir proche, pourrait considérablement accroître la liquidité et changer l’échelle des transactions».

À ce stade, l’offre se limite à quatre contrats à terme adossés au MASI 20, l’indice regroupant les vingt principales capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca. «Lors de cette première séance, trois de ces contrats ont enregistré de légers replis: ceux arrivant à échéance en juin, septembre et décembre 2026», relève le magazine. Seul le contrat le plus éloigné, prévu pour mars 2027, a affiché une progression. Ces variations, bien que limitées, traduisent un climat d’incertitude. Dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des interrogations sur les marchés énergétiques, les investisseurs semblent adopter une posture prudente.

Les contrats à terme jouent en effet un rôle de baromètre des anticipations du marché. Après deux années de forte progression, la place casablancaise entre dans une phase de consolidation. Depuis le début de l’année 2026, l’indice MASI affiche ainsi un recul d’environ 7%, signe d’un mouvement de prise de bénéfices de la part des investisseurs.

Selon Jeune Afrique, ce décalage s’explique également par la composition même du MASI 20, qui sert de sous-jacent aux nouveaux produits dérivés. Contrairement à l’indice MASI global, il exclut les valeurs minières, pourtant particulièrement dynamiques ces derniers mois. Des groupes comme Managem ont fortement contribué à la performance globale du marché, avec des hausses spectaculaires depuis le début de l’année. Cette différence de périmètre crée une divergence entre l’évolution des contrats à terme et celle du marché dans son ensemble, rendant l’interprétation des premiers résultats plus délicate.

Excepté ces ajustements initiaux, l’introduction des contrats à terme ouvre de nouvelles perspectives pour les investisseurs. Ces instruments permettent, d’une part, de se couvrir contre les fluctuations des marchés en fixant à l’avance les conditions des transactions futures. Ils offrent, d’autre part, des opportunités de spéculation grâce à l’effet de levier, autorisant des prises de position à la hausse comme à la baisse sans détenir directement les actions sous-jacentes.

Cette innovation constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité du marché. En diversifiant les outils disponibles, la Bourse de Casablanca espère non seulement améliorer sa liquidité, mais aussi attirer de nouveaux profils d’investisseurs, notamment internationaux. L’introduction de ces produits dérivés favorise également l’émergence de stratégies d’investissement plus sophistiquées et contribue à approfondir le marché.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation. Elle marque le passage d’un modèle centré sur les transactions au comptant à un environnement financier plus complexe et plus mature, capable d’intégrer des instruments avancés. En s’appuyant sur des critères tels que la qualité de la régulation, la gouvernance financière et la stabilité macroéconomique, ces nouveaux produits pourraient renforcer la confiance des investisseurs étrangers.