Dans une communication exhaustive, le ministère de l’Intérieur a apporté, dimanche dernier, des clarifications déterminantes concernant les tentatives d’incursion récentes vers les présides occupés de Sebta et Melilla, qualifiant ces événements d’action coordonnée nourrie par la désinformation et l’exploitation cynique des réseaux de traite d’êtres humains. L’analyse menée par les autorités révèle que ces flux migratoires spontanés ne relevaient pas du hasard, et résultaient d’une instrumentalisation malveillante de l’espace virtuel combinée à des interprétations juridiques erronées relayées sur des décisions judiciaires espagnoles, lesquelles laissaient miroiter à tort un accès aisé et sans retombées légales au territoire européen, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 4 août.

Dès les premières alertes, les autorités publiques ont déployé une stratégie proactive et globale fondée sur la détection précoce, l’élévation du niveau de vigilance et le renforcement des mécanismes d’intervention sur le terrain. Cette mobilisation multidisciplinaire, qui a réuni forces de sécurité et autorités territoriales, s’est traduite par un maillage serré des frontières terrestres et maritimes. Objectif prioritaire: une maîtrise de la situation, la sauvegarde des vies humaines, le maintien de l’ordre public et le respect strict du principe de proportionnalité dans l’usage de la force.

Par ailleurs, les données probantes et documentées par les dispositifs d’observation font état d’environ 40.000 individus ayant tenté d’effectuer une traversée clandestine vers Sebta, tandis que près de 1.135 personnes ont convergé vers Melilla. Le ministère signale que tous les individus parvenus à Melilla ont été immédiatement reconduits, a-t-on lu dans Al Ahdath Al Maghribia.

Le département de l’Intérieur a également apporté une mise au point ferme au sujet de récentes ordonnances émanant de juridictions espagnoles. L’interprétation biaisée selon laquelle ces décisions judiciaires empêcheraient la reconduite immédiate des migrants interceptés en mer a entretenu une illusion dangereuse auprès des candidats à l’émigration. Beaucoup ont ainsi été encouragés à privilégier la voie maritime, notamment la nage, pensant pouvoir échapper aux retours forcés. Cette fausse perception a poussé des centaines d’individus à braver les eaux malgré des risques extrêmes.

Sur le plan humain, le ministère déplore un décès consécutif à une chute accidentelle depuis une zone rocheuse près de Sebta, ainsi que dix noyades tragiques. La,, certaines distances n’excédant pas soixante-dix mètres, couplée à une faible profondeur à certains endroits, a suscité un faux sentiment de sécurité qui s’est avéré fatal pour plusieurs migrants, relate Al Ahdath Al Maghribia.

S’agissant des rumeurs persistantes faisant état de victimes à Sebta, les autorités marocaines ont maintenu une liaison constante avec leurs homologues espagnols afin de vérifier minutieusement la véracité des informations, de déterminer l’identité et la nationalité des personnes touchées, et d’exécuter l’ensemble des procédures légales, administratives et humanitaires requises. Parallèlement, l’ouverture des postes-frontières pour faciliter le retour volontaire, en coordination avec l’Espagne, a favorisé une normalisation progressive de la situation.

Dans cette même dynamique de responsabilisation, le Parquet a ouvert des enquêtes judiciaires approfondies pour faire toute la lumière sur les circonstances entourant ces événements, identifier les instigateurs et établir les responsabilités pénales conformément à la loi. Le ministère de l’Intérieur réaffirme avec force que la gestion des flux migratoires irréguliers exige une approche globale, fondée sur la responsabilité partagée et un partenariat équitable dans la répartition des charges. Le Maroc confirme son engagement ferme et continu, en tant que partenaire fiable, dans la lutte contre la migration clandestine et le trafic d’êtres humains, tout en maintenant les mesures de protection nécessaires à la sécurité publique, à la souveraineté de la loi et au respect des engagements nationaux et internationaux, conclut Al Ahdath Al Maghribia.