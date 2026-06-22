Sextorsion: démantèlement d’un réseau composé de trois femmes à Salé

La police judiciaire de Salé a déféré, samedi dernier, devant le parquet, trois femmes impliquées dans des affaires de chantage sexuel via les réseaux sociaux. . DR

Les éléments de la police judiciaire de Salé ont déféré, samedi dernier, devant le parquet compétent, trois femmes impliquées dans des affaires de chantage sexuel via les réseaux sociaux.

Après leur audition, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé les a poursuivies, chacune en ce qui la concerne, pour manipulation à des fins de prostitution, enregistrement de vidéos d’actes sexuels à des fins de chantage, proxénétisme, racolage public, outrage public à la pudeur et promotion de services sexuels sur les réseaux sociaux.

D’après les sources du quotidien, Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 23 juin, ce réseau criminel a été démantelé à la suite de l’intervention de la brigade des mœurs relevant de la police judiciaire de Salé, sur la base d’informations précises fournies par la brigade numérique.

C’est ainsi que la demeure aménagée à des fins de prostitution a été localisée et que les mises en cause ont été placées sous surveillance, sous la supervision du parquet compétent.

Par la suite, des limiers de la police judiciaire de Salé se sont fait passer pour des clients afin d’accéder aux lieux avant d’effectuer une descente, à laquelle ont participé des policières chargées de procéder à la fouille des femmes suspectes à l’intérieur de la demeure ciblée, expliquent les sources du quotidien.

Lors de cette descente, indiquent les mêmes sources, il a été procédé à la saisie de préservatifs, de robes sexuelles transparentes et d’autres indices matériels caractérisant les infractions de débauche ou de prostitution.

Les trois mises en cause ont été écrouées à la prison d’El Arjat 1, en attendant l’achèvement de l’instruction de leur affaire, qui se poursuivra lundi prochain devant le juge d’instruction près le même tribunal de première instance, précisent les mêmes sources.