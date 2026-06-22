Société

Sextorsion: démantèlement d’un réseau composé de trois femmes à Salé

Des ressortissants du Golfe ont été piégés par un réseau de sextorsion.

La police judiciaire de Salé a déféré, samedi dernier, devant le parquet, trois femmes impliquées dans des affaires de chantage sexuel via les réseaux sociaux. . DR

Revue de presseUn réseau criminel spécialisé dans la prostitution, la sextorsion, le proxénétisme et le chantage a été démantelé à Salé. Voici le modus operandi de ce réseau, composé de trois femmes, qui a été piégé puis neutralisé par la police judiciaire de Salé. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 22/06/2026 à 21h06

Les éléments de la police judiciaire de Salé ont déféré, samedi dernier, devant le parquet compétent, trois femmes impliquées dans des affaires de chantage sexuel via les réseaux sociaux.

Après leur audition, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé les a poursuivies, chacune en ce qui la concerne, pour manipulation à des fins de prostitution, enregistrement de vidéos d’actes sexuels à des fins de chantage, proxénétisme, racolage public, outrage public à la pudeur et promotion de services sexuels sur les réseaux sociaux.

D’après les sources du quotidien, Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 23 juin, ce réseau criminel a été démantelé à la suite de l’intervention de la brigade des mœurs relevant de la police judiciaire de Salé, sur la base d’informations précises fournies par la brigade numérique.

C’est ainsi que la demeure aménagée à des fins de prostitution a été localisée et que les mises en cause ont été placées sous surveillance, sous la supervision du parquet compétent.

Par la suite, des limiers de la police judiciaire de Salé se sont fait passer pour des clients afin d’accéder aux lieux avant d’effectuer une descente, à laquelle ont participé des policières chargées de procéder à la fouille des femmes suspectes à l’intérieur de la demeure ciblée, expliquent les sources du quotidien.

Lors de cette descente, indiquent les mêmes sources, il a été procédé à la saisie de préservatifs, de robes sexuelles transparentes et d’autres indices matériels caractérisant les infractions de débauche ou de prostitution.

Les trois mises en cause ont été écrouées à la prison d’El Arjat 1, en attendant l’achèvement de l’instruction de leur affaire, qui se poursuivra lundi prochain devant le juge d’instruction près le même tribunal de première instance, précisent les mêmes sources.

Par La Rédaction
Le 22/06/2026 à 21h06

LEs contenus liés

Société

Sextorsion: un faux compte sur Facebook piège des élus et des leaders politiques

Société

Sextorsion: un nouveau réseau criminel démantelé à Oued-Zem

Société

Oued Zem: démantèlement d’un réseau criminel impliqué dans une affaire d’escroquerie et de sextorsion

Société

Nador: deux individus arrêtés dans une affaire de sextorsion

Articles les plus lus

1
Historique: après la débâcle au Mondial, le régime d’Alger interdit le droit de perdre
2
Al Hoceïma: deux Français perdent la vie dans le crash d’un avion léger peu après son décollage
3
Fruits: pourquoi les prix ne baissent pas malgré une surproduction évidente
4
L’Aïnouche du jour. Lionel, le Messie du Makhzen et du Mossad
5
Dans les coulisses de la visite du maire Zohran Mamdani, chez Dar Lbahja, vitrine de la cuisine marocaine à New York
6
Poulet à 7 DH le kilo: les consommateurs respirent, les éleveurs s’enfoncent dans la crise
7
Archives françaises: «Sahara orano-marocain», le trait d’union qui précéda la frontière
8
Port de Dakhla Atlantique: le chantier franchit un cap décisif avec la mise en place des quais
Revues de presse

Voir plus